Україна під атакою ударних дронів росіян (оновлюється)

Обстріли та ситуація на фронті

Нагадаємо, у п'ятницю, 16 серпня, близько 23:00 у Києві та низці областей оголосили повітряну тривогу через загрозу обстрілу балістичними ракетами.

Також масштабну тривогу через загрозу обстрілу балістикою оголошували близько 19:00.

На фронті за останню добу було зафіксовано близько ста бойових зіткнень. Сили оборони вживають заходів для зупинки ворога на Покровському напрямку в Донецькій області.

Тим часом загарбники швидко наближаються до Покровська. В населеному пункті перебувають близько 20 тисяч місцевих жителів.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.