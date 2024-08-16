Россияне в 6 километрах от Мирнограда. В городе остаются 20 тысяч человек, - ГВА

В Мирнограде Донецкой области остаются еще около 20 тысяч человек. Российские войска находятся в шести километрах от города.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на исполняющего обязанности начальника Мирноградской городской военной администрации Юрия Третьяка в эфире Радио Свобода .

По его словам, ситуация в городе напряженно-стабильная, но россияне понемногу продвигаются.

"Сейчас линия боевого столкновения - примерно в шести километрах от города Мирнограда. Люди выезжают, но не так быстро, живо, как хотелось бы, как того требует ситуация. В первую очередь мы стараемся организовать эвакуацию детей и пожилых людей, которым трудно самим себя обслуживать, у которых есть проблемы с передвижением. Многие люди выезжают сами все же. Потому что постоянно слышны взрывы, постоянно артиллерийские обстрелы, слышно даже на окраинах громады", - рассказал Третьяк.

Он отметил, что всех людей из Мирнограда планируют вывезти до конца августа.

Глава ГВА также рассказал, что в Покровске людей уговаривают выезжать. Работники военной городской администрации звонят людям с призывами к эвакуации, а также вместе с полицией и работниками Государственной службы чрезвычайных ситуаций обходят жилье горожан.

"Есть люди, которые отказываются во что бы то ни стало уезжать. Их немного, но бывают такие случаи, когда родители по телефону говорят, что дети уже уехали, а мы выясняем, что они еще в общине находятся", - добавил Третяк.