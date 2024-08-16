В Киеве и ряде областей объявлена тревога из-за угрозы баллистики
В Киеве и ряде областей вечером пятницы, 16 августа, был объявлен сигнал воздушной тревоги. Украинцев предупреждают об угрозе баллистических обстрелов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Воздушные силы и Карту воздушных тревог.
По данным Воздушных сил, предупреждение о ракетной опасности было объявлено в Киеве, северных и восточных областях.
"Угроза применения баллистического вооружения по северо-восточному направлению", - написали ПС.
Напомним, что в Украине строго запрещено снимать и публиковать работу ПВО и последствия ракетных ударов. Жителей регионов, где объявлена воздушная тревога, призывают сохранять спокойствие и в случае угрозы направляться к укрытиям.
Где объявлена тревога
Обстрел Украины в ночь на 16 августа
Во время атаки РФ в ночь на 16 августа украинское ПВО уничтожило все беспилотники в Полтавской, Житомирской, Кировоградской, Одесской и Николаевской областях.
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