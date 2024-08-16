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ВСУ на Покровском направлении принимают меры по удержанию рубежей, - Генштаб

Пятница 16 августа 2024 23:30
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ВСУ на Покровском направлении принимают меры по удержанию рубежей, - Генштаб Фото: в Генштабе ВСУ рассказали о ситуации на фронте (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Владимир Костырин

На фронте в Украине с начала текущих суток произошло почти сто боевых столкновений. На Покровском направлении, где до сих пор фиксируется наибольшее количество боев, ВСУ принимают меры по удержанию рубежей и позиций.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Генерального штаба Вооруженных Сил Украины.

В военном командовании обнародовали данные по оперативной обстановке по состоянию на 22:00 16 августа.

Российские обстрелы

С начала суток российские оккупанты нанесли 5 ракетных ударов, применив 7 ракет, 56 авиационных ударов - сбросили 69 УАБов (КАБов).

Кроме того, противник задействовал для ударов 687 дронов-камикадзе и осуществил 3371 обстрел позиций Сил обороны Украины и населенных пунктов с использованием разных типов вооружения.

Ситуация на фронте

В Генштабе проинформировали, что с начала нынешних суток и по состоянию на вечер на фронте произошло 99 боевых столкновений.

"Силы обороны продолжают стойко сдерживать российских оккупантов", - говорится в отчете.

На Харьковском направлении враг совершил 9 атак вблизи Липцев и Волчанска. ВСУ успешно отразили 7 штурмовых действий, еще 2 боестолкновения продолжается.

"По предварительной информации, с начала суток потери врага составили 87 оккупантов убитыми и ранеными, уничтожены танк, одна ББМ, четыре автомобиля и пять единиц спецтехники", - рассказали в Генштабе.

Кроме того, говорится в отчете, были значительно повреждены 6 вражеских артиллерийских систем, 1 боевая бронированная машина, 3 единицы специальной техники и 4 автомобиля.

Также воины ВСУ поразили 40 блиндажей и других укрытий противника.

На Купянском направлении зафиксировано 10 атак врага в районах Глушковки, Андреевки и Кругляковки, 3 из них продолжаются, ситуация контролируется.

На Лиманском направлении враг атаковал 6 раз, безуспешно пытался продвинуться в районах населенных пунктов Макеевка, Торское и Невское.

На Северском направлении украинские защитники отразили 7 штурмовых действий врага в районах Верхнекаменского, Переездного и Спорного.

На Краматорском направлении произошло 3 боевых столкновений. Активность оккупанты проявляли в районе Часового Яра и Григоровки. В Генштабе отметили, что все попытки противника потеснить воинов ВСУ оказались тщетными.

На Торецком направлении враг при поддержке авиации 11 раз пытался вклиниться в оборону ВСУ. Оккупанты атаковали позиции Сил обороны вблизи н.п. Делиевка, Северное, Торецк, Железное, Нелиповка и Нью-Йорк. Были отражены 10 вражеских штурмов, 1 атака продолжается.

На Покровском направлении шли жесткие бои в районах Пантелеймоновки, Водяного, Воздвиженки, Ивановки, Желанного, Гродовки, Новогродовки, Новожеланного, Птичьего и Зеленого.

"Отражено 28 наступательных и штурмовых действий врага. Еще девять боестолкновений продолжается. Наши войска принимают меры по удержанию определенных рубежей и позиций", - рассказали в Генштабе.

Потери врага за день предварительно составили 138 ликвидированных и 212 раненых оккупантов, также были уничтожены 2 артиллерийские системы, 6 БпЛА, 2 мотоцикла, 2 единицы автомобильной и 2 - специальной техники.

Кроме того, БМП, шесть автомобилей, РСЗО БМ-21 "Град" и шесть вражеских артсистем были значительно повреждены, добавили в военном командовании.

На Кураховском направлении произошло 10 безуспешных для противника боевых столкновений. Захватчики сохраняют наибольшую активность возле Красногоровки и Константиновки.

На Времивском направлении произошло 1 боестолкновение в направлении Константиновки.

На Ореховском направлении ВСУ отразили 1 атаку противника в районе Малой Токмачки.

На Приднепровском направлении подразделения Сил обороны успешно отразили 3 штурма противника на наши позиции.

Напомним, ранее издание Politico писало, что Кремль активизирует атаки в Донецкой области в ответ на прорыв ВСУ в Курской области.

Ранее спикер оперативной группировки "Таврия" Дмитрий Лиховой рассказал, что бойцы ВСУ на левом берегу Днепра успешно уничтожили российскую РСЗО БМ-21 "Град" в районе села Раденск.

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