"Бабье лето" после резкого похолодания? Когда и каких изменений ждать от погоды в Украине

Метеорологическая осень пришла в Украину еще в конце сентября. При этом в ближайшее время в погоде ожидаются значительные изменения - и по количеству дождей, и по температуре воздуха.

Об этом в комментарии РБК-Украина рассказала синоптик Украинского гидрометеорологического центра Наталья Птуха .

Каких изменений ждать от погоды в ближайшие дни

Эксперт напомнила, что метеорологическая осень пришла в большинство регионов Украины еще в третьей декаде сентября. Тогда среднесуточная температура снизилась до около 15 градусов по Цельсию и уже не поднималась выше.

При этом в ближайшие дни в Украине, по словам Птухи, ожидаются "значительные изменения в погоде".

"Особенно они будут ощущаться с 18 по 20 октября. Характер погоды претерпит значительные изменения и по дождям, и по температуре", - отметила представительница УкрГМЦ.

Она объяснила, что "давление и температура - ощутимо будут колебаться".

"И в субботу (18 октября, - Ред.) атмосферный фронт, который будет перемещаться с северо-запада, вызовет дожди. Ночью - на северо-западе, а днем - в большинстве областей (кроме юго-востока)", - рассказала специалист.

Ветер будет преобладать с юго-запада (соответственно, перед атмосферным фронтом). И будет нести "немного более теплый воздух".

"Поэтому у нас еще будет завтра удерживаться более такая, комфортная в плане температуры погода, как сегодня", - объяснила синоптик.

Между тем в воскресенье, 19 октября, все изменится.

"Некомфортную погоду в Украине будет обусловливать уже циклон с центром над северной частью страны. Поэтому снова ожидаем дожди", - сообщила Птуха.

На западе и севере Украины возможны при этом местами даже дожди с мокрым снегом - смешанная фаза осадков.

"Но ни о каком образовании снежного покрова речь пока не идет, потому что температура, все же, будет преобладать плюсовая (как в дневные, так и в ночные часы). Поэтому если он интенсивно где-то и будет пролетать, то сразу будет таять", - подчеркнула эксперт.

Кроме того, в Украине ожидается усиление ветра.

"Переходить он будет уже на северо-западное направление и начнет распространяться более такой, прохладный воздух. Это обусловит ощутимое снижение дневной температуры", - добавила синоптик.

В понедельник, 20 октября, по словам Птухи, "еще сохранится такая, неуютная погода".

"Циклон уже будет отходить в северо-восточном направлении. Поэтому в северных и восточных областях, и в большинстве центральных - еще могут остаточные процессы быть в виде дождей", - поделилась специалист.

Где в Украине в ближайшее время будет холоднее всего

Температура воздуха в Украине ночью - в течение ближайших трех суток - составит около 2-9 градусов тепла.

При этом 20 октября прохладнее всего будет в западных областях, где заморозки возможны даже в воздухе.

"Потому что тогда у них уже прояснится ночью. Осадки там прекратятся и, соответственно, зайдет холодный воздух. Поэтому даже такие прохладные могут быть значения", - объяснила Птуха.

Если же говорить о дневных температурах, то завтра (18 октября) воздух может прогреться до 8-15 градусов тепла.

Между тем 19 и 20 октября будет в основном холоднее - около 4-10°C.

"Как раз во время прохождения атмосферных фронтов с циклоном", - уточнила синоптик.

Она отметила также, что на юге и юго-востоке страны в воскресенье будет несколько теплее до +13°C.

Когда в Украину может прийти "бабье лето"

Птуха рассказала, что в дальнейшем - после среды, 22 октября - в Украине снова будет повышаться атмосферное давление.

"И тенденции - к тому, что и температурные показатели также будут на несколько градусов выше. И более такая спокойная будет, комфортная погода осенняя", - рассказала она.

Будет также "несколько меньше облачности", поскольку "преимущественно будет поле повышенного атмосферного давления".

"Хотя, все равно, могут поступать определенные атмосферные фронты. Но там ветер изменится. Появится южная составляющая снова. Поэтому немного теплее воздух поступит", - объяснила специалист.

В целом же, по ее словам, можно рассчитывать (согласно данным, имеющимся по состоянию на сейчас), что "третья декада октября у нас будет такая, более комфортная в плане погоды".

При этом Птуха напомнила, что такой термин, как "бабье лето", специалисты Укргидрометцентра не используют.

"Это уже кто хочет, так и называет это повышение температуры осенью. Когда влияет поле повышенного атмосферного давления, меньше осадков и несколько теплее воздух поступает", - отметила она.

То есть "бабье лето" - скорее народное выражение.

"У нас нет такого официального названия. Мы просто констатируем, что будет вот такой синоптический период, с такими погодными условиями", - подытожила эксперт.