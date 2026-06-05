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АЗС снова переписали цены: сколько стоит бензин и дизель 5 июня

09:35 05.06.2026 Пт
2 мин
Популярные сети АЗС показали -1 гривну на стелах
aimg Мария Кучерявец
АЗС снова переписали цены: сколько стоит бензин и дизель 5 июня Фото: АЗС приятно удивили водителей автомобилей с ГБО (Getty Images)
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На украинских АЗС зафиксировано снижение цен на стелах большинства крупных сетей. В то же время удешевление касается не всех видов топлива.

Что изменилось за сутки на АЗС и сколько стоит бензин, дизель и автогаз в пятницу, 5 июня - в материале РБК-Украина ниже.

Главное:

  • Автогаз сбросил гривну: В трех крупных сетях (OKKO, WOG и "Укрнафта") автомобильный газ синхронно подешевел на 1,00 грн.
  • Бензин и дизель без изменений: Цены на все марки стандартного и премиального бензина, а также ДТ во всех сетях такие же, как и в предыдущие дни.
  • Где выгоднее всего: Самую низкую цену на топливо традиционно держит государственная "Укрнафта".

Смена дня - падение цены на автогаз

В трех из четырех представленных сетей АЗС автомобильный синхронно подешевел ровно на 1,00 грн.

На OKKO и WOG стоимость сжиженного газа опустилась с 47,90 грн до 46,90 грн.

АЗС снова переписали цены: сколько стоит бензин и дизель 5 июня

Фото: цены на топливо на популярных АЗС в Украине по состоянию на 5 июня (инфографика РБК-Украина)

Государственная сеть "Укрнафта" тоже сбросила одну гривну на газ, цена
сместилась там с отметки 45,90 грн до 44,90 грн, оставаясь самой выгодной среди перечисленных компаний.

Зато SOCAR пока держит цены без изменений. Стоимость автогаза здесь осталась на уровне 47,99 грн.

Ценники на все марки бензина (А-92, А-95, премиальный 95-й и 98/100) и дизель (как стандартный, так и брендовый) по всей стране в сетях OKKO, WOG, SOCAR и "Укрнафта" за сутки не сдвинулись ни на копейку.

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Детализация цен на АЗС 5 июня, пятница

OKKO

  • Бензин Pulls 100: 89,90 грн
  • Бензин Pulls 95: 82,90 грн
  • Бензин А-95 Евро: 79,90 грн
  • ДТ Pulls: 91,90 грн
  • ДТ Евро: 88,90 грн
  • Газ: 46,90 грн

WOG

  • Бензин 100: 89,90 грн
  • Бензин 95 (Mustang): 82,90 грн
  • Бензин 95 Евро: 79,90 грн
  • ДТ Mustang: 91,90 грн
  • ДТ Евро-5: 88,90 грн
  • Газ: 46,90 грн

SOCAR

  • Бензин NANO 100: 89,99 грн
  • Бензин NANO 95: 83,99 грн.
  • Бензин А-95: 79,99 грн
  • ДТ NANO Extro: 91,99 грн.
  • ДТ NANO: 88,99 грн.
  • Газ: 47,99 грн

"Укрнафта"

  • Бензин 98 (Energy): 82,90 грн
  • Бензин 95 (Energy): 74,90 грн
  • Бензин А-95: 74,90 грн
  • Бензин А-92: 69,90 грн
  • ДТ (Energy): 87,90 грн
  • ДТ: 85,90 грн
  • Газ: 44,90 грн
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