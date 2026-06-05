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АЗС знову переписали ціни: скільки коштує бензин та дизель 5 червня

09:35 05.06.2026 Пт
2 хв
Популярні мережі АЗС показали -1 гривню на стелах
aimg Марія Кучерявець
АЗС знову переписали ціни: скільки коштує бензин та дизель 5 червня Фото: АЗС приємно здивували водіїв автівок з ГБО (Getty Images)
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На українських АЗС зафіксовано зниження цін на стелах більшості великих мереж. Водночас здешевлення стосується не всіх видів пального.

Що змінилося за добу на АЗС і скільки коштує бензин, дизель та автогаз у п'ятницю, 5 червня - в матеріалі РБК-Україна нижче.

Головне:

  • Автогаз скинув гривню: У трьох великих мережах (OKKO, WOG та "Укрнафта") автомобільний газ синхронно подешевшав на 1,00 грн.
  • Бензин та дизель без змін: Ціни на всі марки стандартного та преміального бензину, а також ДП в усіх мережах такі ж, як і в попередні дні.
  • Де найвигідніше: Найнижчу ціну на пальне традиційно тримає державна "Укрнафта".

Зміна дня - падіння ціни на автогаз

У трьох із чотирьох представлених мереж АЗС автомобільний синхронно подешевшав рівно на 1,00 грн.

На OKKO та WOG вартість скрапленого газу опустилася з 47,90 грн до 46,90 грн.

АЗС знову переписали ціни: скільки коштує бензин та дизель 5 червня

Фото: ціни на пальне на популярних АЗС в Україні станом на 5 червня (інфографіка РБК-Україна)

Державна мережа "Укрнафта" теж скинула одну гривню на газ, ціна
змістилася там з позначки 45,90 грн до 44,90 грн, залишаючись найвигіднішою серед перелічених компаній.

Натомість SOCAR поки тримає ціни бех змін. Вартість автогазу тут залишилася на рівні 47,99 грн.

Цінники на всі марки бензину (А-92, А-95, преміальний 95-й та 98/100) і дизель (як стандартний, так і брендовий) по всій країні в мережах OKKO, WOG, SOCAR та "Укрнафта" за добу не зрушили ні на копійку.

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Деталізація цін на АЗС 5 червня, п'ятниця

OKKO

  • Бензин Pulls 100: 89,90 грн
  • Бензин Pulls 95: 82,90 грн
  • Бензин А-95 Євро: 79,90 грн
  • ДП Pulls: 91,90 грн
  • ДП Євро: 88,90 грн
  • Газ: 46,90 грн

WOG

  • Бензин 100: 89,90 грн
  • Бензин 95 (Mustang): 82,90 грн
  • Бензин 95 Євро: 79,90 грн
  • ДП Mustang: 91,90 грн
  • ДП Євро-5: 88,90 грн
  • Газ: 46,90 грн

SOCAR

  • Бензин NANO 100: 89,99 грн
  • Бензин NANO 95: 83,99 грн
  • Бензин А-95: 79,99 грн
  • ДП NANO Extro: 91,99 грн
  • ДП NANO: 88,99 грн
  • Газ: 47,99 грн

"Укрнафта"

  • Бензин 98 (Energy): 82,90 грн
  • Бензин 95 (Energy): 74,90 грн
  • Бензин А-95: 74,90 грн
  • Бензин А-92: 69,90 грн
  • ДП (Energy): 87,90 грн
  • ДП: 85,90 грн
  • Газ: 44,90 грн
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