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На АЗС изменения цен: где подешевел бензин 4 июня и сколько стоит литр

09:24 04.06.2026 Чт
2 мин
Популярная марка снизила в цене сразу 2 гривны
aimg Мария Кучерявец
Фото: на одной из АЗС изменили ценники на бензин, но не весь (Getty Images)

Украинским водителям обновили ценники на топливо. По состоянию на утро 4 июня ситуация на большинстве АЗС остается стабильной, однако один из ведущих операторов снизил стоимость фирменной "пятерки".

Сколько сейчас стоит бензин, дизель и автогаз в Украине - в материале РБК-Украина.

Главное:

  • OKKO и WOG: Абсолютная стабильность и идентичные цены. Обычный А-95 стоит 79,90 грн/л, ДТ Евро - 88,90 грн/л, автогаз - 47,90 грн/л.
  • SOCAR: Удерживает ценники предыдущего дня (А-95 - 79,99 грн/л, дизель - 88,99 грн/л, газ - 47,99 грн/л).
  • "Укрнафта": Кроме удешевления А-95 (Energy) до 74,90 грн/л, сеть предлагает А-92 по 69,90 грн/л и самый дешевый газ - 45,90 грн/л.

Что изменилось на АЗС за сутки

В четверг, 4 июня, ситуация на украинских автозаправочных станциях остается преимущественно стабильной. Большинство крупных сетей (OKKO, WOG, SOCAR) полностью сохранили ценники предыдущего дня.

В то же время на "Укрнафте" зафиксировано снижение стоимости премиального 95-го бензина.

Фото: цены на топливо на популярных АЗС в Украине по состоянию на 3 июня (инфографика РБК-Украина)

Государственная сеть продает бензин марки 95 (Energy) сразу на 2,00 грн дешевле по сравнению с предыдущим днем, цена изменилась с 76,90 грн/л до 74,90 грн/л. Теперь его цена сравнялась с обычным А-95 на этих же АЗС.

Остальные позиции (включая дизель и автогаз) у всех операторов остались неизменными.

Читайте также: В бензине обязательно будет спирт. Что изменится на АЗС с 1 июля и вырастут ли цены

Детализация цен на АЗС 4 июня, четверг

OKKO

  • Бензин Pulls 100: 89,90 грн
  • Бензин Pulls 95: 82,90 грн
  • Бензин А-95 Евро: 79,90 грн
  • ДТ Pulls: 91,90 грн
  • ДТ Евро: 88,90 грн
  • Газ: 47,90 грн

WOG

  • Бензин 100: 89,90 грн
  • Бензин 95 (Mustang): 82,90 грн
  • Бензин 95 Евро: 79,90 грн
  • ДТ Mustang: 91,90 грн
  • ДТ Евро-5: 88,90 грн
  • Газ: 47,90 грн

SOCAR

  • Бензин NANO 100: 89,99 грн
  • Бензин NANO 95: 83,99 грн.
  • Бензин А-95: 79,99 грн
  • ДТ NANO Extro: 91,99 грн.
  • ДТ NANO: 88,99 грн.
  • Газ: 47,99 грн

"Укрнафта"

  • Бензин 98 (Energy): 82,90 грн
  • Бензин 95 (Energy): 74,90 грн
  • Бензин А-95: 74,90 грн
  • Бензин А-92: 69,90 грн
  • ДТ (Energy): 87,90 грн
  • ДТ: 85,90 грн
  • Газ: 45,90 грн

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