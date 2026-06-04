На АЗС изменения цен: где подешевел бензин 4 июня и сколько стоит литр

Главное: OKKO и WOG: Абсолютная стабильность и идентичные цены. Обычный А-95 стоит 79,90 грн/л, ДТ Евро - 88,90 грн/л, автогаз - 47,90 грн/л.

Абсолютная стабильность и идентичные цены. Обычный А-95 стоит 79,90 грн/л, ДТ Евро - 88,90 грн/л, автогаз - 47,90 грн/л. SOCAR: Удерживает ценники предыдущего дня (А-95 - 79,99 грн/л, дизель - 88,99 грн/л, газ - 47,99 грн/л).

Удерживает ценники предыдущего дня (А-95 - 79,99 грн/л, дизель - 88,99 грн/л, газ - 47,99 грн/л). "Укрнафта": Кроме удешевления А-95 (Energy) до 74,90 грн/л, сеть предлагает А-92 по 69,90 грн/л и самый дешевый газ - 45,90 грн/л.

Что изменилось на АЗС за сутки

В четверг, 4 июня, ситуация на украинских автозаправочных станциях остается преимущественно стабильной. Большинство крупных сетей (OKKO, WOG, SOCAR) полностью сохранили ценники предыдущего дня.

В то же время на "Укрнафте" зафиксировано снижение стоимости премиального 95-го бензина.

Фото: цены на топливо на популярных АЗС в Украине по состоянию на 3 июня (инфографика РБК-Украина)

Государственная сеть продает бензин марки 95 (Energy) сразу на 2,00 грн дешевле по сравнению с предыдущим днем, цена изменилась с 76,90 грн/л до 74,90 грн/л. Теперь его цена сравнялась с обычным А-95 на этих же АЗС.

Остальные позиции (включая дизель и автогаз) у всех операторов остались неизменными.

Детализация цен на АЗС 4 июня, четверг

OKKO

Бензин Pulls 100: 89,90 грн

Бензин Pulls 95: 82,90 грн

Бензин А-95 Евро: 79,90 грн

ДТ Pulls: 91,90 грн

ДТ Евро: 88,90 грн

Газ: 47,90 грн

WOG

Бензин 100: 89,90 грн

Бензин 95 (Mustang): 82,90 грн

Бензин 95 Евро: 79,90 грн

ДТ Mustang: 91,90 грн

ДТ Евро-5: 88,90 грн

Газ: 47,90 грн

SOCAR

Бензин NANO 100: 89,99 грн

Бензин NANO 95: 83,99 грн.

Бензин А-95: 79,99 грн

ДТ NANO Extro: 91,99 грн.

ДТ NANO: 88,99 грн.

Газ: 47,99 грн

"Укрнафта"