На АЗС изменения цен: где подешевел бензин 4 июня и сколько стоит литр

Украинским водителям обновили ценники на топливо. По состоянию на утро 4 июня ситуация на большинстве АЗС остается стабильной, однако один из ведущих операторов снизил стоимость фирменной "пятерки".
Сколько сейчас стоит бензин, дизель и автогаз в Украине - в материале РБК-Украина.
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В четверг, 4 июня, ситуация на украинских автозаправочных станциях остается преимущественно стабильной. Большинство крупных сетей (OKKO, WOG, SOCAR) полностью сохранили ценники предыдущего дня.
В то же время на "Укрнафте" зафиксировано снижение стоимости премиального 95-го бензина.
Фото: цены на топливо на популярных АЗС в Украине по состоянию на 3 июня (инфографика РБК-Украина)
Государственная сеть продает бензин марки 95 (Energy) сразу на 2,00 грн дешевле по сравнению с предыдущим днем, цена изменилась с 76,90 грн/л до 74,90 грн/л. Теперь его цена сравнялась с обычным А-95 на этих же АЗС.
Остальные позиции (включая дизель и автогаз) у всех операторов остались неизменными.
OKKO
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