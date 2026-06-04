На АЗС зміни цін: де подешевшав бензин 4 червня та скільки коштує літр

Українським водіям оновили цінники на пальне. Станом на ранок 4 червня ситуація на більшості АЗС залишається стабільною, проте один із провідних операторів знизив вартість фірмової "п'ятірки".
Скільки зараз коштує бензин, дизель та автогаз в Україні - в матеріалі РБК-Україна.
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У четвер, 4 червня, ситуація на українських автозаправних станціях залишається переважно стабільною. Більшість великих мереж (OKKO, WOG, SOCAR) повністю зберегли цінники попереднього дня.
Водночас на "Укрнафті" зафіксовано зниження вартості преміального 95-го бензину.
Фото: ціни на пальне на популярних АЗС в Україні станом на 3 червня (інфографіка РБК-Україна)
Державна мережа продає бензин марки 95 (Energy) одразу на 2,00 грн дешевше порівняно з попереднім днем, ціна змінилася з 76,90 грн/л до 74,90 грн/л. Тепер його ціна зрівнялася зі звичайним А-95 на цих же АЗС.
Решта позицій (включно з дизелем та автогазом) в усіх операторів залишилися незмінними.
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