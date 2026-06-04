На АЗС изменения цен: где подешевел бензин 4 июня и сколько стоит литр
Украинским водителям обновили ценники на топливо. По состоянию на утро 4 июня ситуация на большинстве АЗС остается стабильной, однако один из ведущих операторов снизил стоимость фирменной "пятерки".
Сколько сейчас стоит бензин, дизель и автогаз в Украине - в материале РБК-Украина.
Главное:
- OKKO и WOG: Абсолютная стабильность и идентичные цены. Обычный А-95 стоит 79,90 грн/л, ДТ Евро - 88,90 грн/л, автогаз - 47,90 грн/л.
- SOCAR: Удерживает ценники предыдущего дня (А-95 - 79,99 грн/л, дизель - 88,99 грн/л, газ - 47,99 грн/л).
- "Укрнафта": Кроме удешевления А-95 (Energy) до 74,90 грн/л, сеть предлагает А-92 по 69,90 грн/л и самый дешевый газ - 45,90 грн/л.
Что изменилось на АЗС за сутки
В четверг, 4 июня, ситуация на украинских автозаправочных станциях остается преимущественно стабильной. Большинство крупных сетей (OKKO, WOG, SOCAR) полностью сохранили ценники предыдущего дня.
В то же время на "Укрнафте" зафиксировано снижение стоимости премиального 95-го бензина.
Фото: цены на топливо на популярных АЗС в Украине по состоянию на 3 июня (инфографика РБК-Украина)
Государственная сеть продает бензин марки 95 (Energy) сразу на 2,00 грн дешевле по сравнению с предыдущим днем, цена изменилась с 76,90 грн/л до 74,90 грн/л. Теперь его цена сравнялась с обычным А-95 на этих же АЗС.
Остальные позиции (включая дизель и автогаз) у всех операторов остались неизменными.
Детализация цен на АЗС 4 июня, четверг
OKKO
- Бензин Pulls 100: 89,90 грн
- Бензин Pulls 95: 82,90 грн
- Бензин А-95 Евро: 79,90 грн
- ДТ Pulls: 91,90 грн
- ДТ Евро: 88,90 грн
- Газ: 47,90 грн
WOG
- Бензин 100: 89,90 грн
- Бензин 95 (Mustang): 82,90 грн
- Бензин 95 Евро: 79,90 грн
- ДТ Mustang: 91,90 грн
- ДТ Евро-5: 88,90 грн
- Газ: 47,90 грн
SOCAR
- Бензин NANO 100: 89,99 грн
- Бензин NANO 95: 83,99 грн.
- Бензин А-95: 79,99 грн
- ДТ NANO Extro: 91,99 грн.
- ДТ NANO: 88,99 грн.
- Газ: 47,99 грн
"Укрнафта"
- Бензин 98 (Energy): 82,90 грн
- Бензин 95 (Energy): 74,90 грн
- Бензин А-95: 74,90 грн
- Бензин А-92: 69,90 грн
- ДТ (Energy): 87,90 грн
- ДТ: 85,90 грн
- Газ: 45,90 грн