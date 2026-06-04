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На АЗС зміни цін: де подешевшав бензин 4 червня та скільки коштує літр

09:24 04.06.2026 Чт
2 хв
Популярна марка знизила в ціні одразу 2 гривні
aimg Марія Кучерявець
На АЗС зміни цін: де подешевшав бензин 4 червня та скільки коштує літр Фото: на одній з АЗС змінили цінники на бензин, але не весь (Getty Images)
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Українським водіям оновили цінники на пальне. Станом на ранок 4 червня ситуація на більшості АЗС залишається стабільною, проте один із провідних операторів знизив вартість фірмової "п'ятірки".

Скільки зараз коштує бензин, дизель та автогаз в Україні - в матеріалі РБК-Україна.

Головне:

  • OKKO та WOG: Абсолютна стабільність та ідентичні ціни. Звичайний А-95 коштує 79,90 грн/л, ДП Євро - 88,90 грн/л, автогаз - 47,90 грн/л.
  • SOCAR: Утримує цінники попереднього дня (А-95 - 79,99 грн/л, дизель - 88,99 грн/л, газ - 47,99 грн/л).
  • "Укрнафта": Крім здешевлення А-95 (Energy) до 74,90 грн/л, мережа пропонує А-92 за 69,90 грн/л та найдешевший газ - 45,90 грн/л.

Що змінилося на АЗС за добу

У четвер, 4 червня, ситуація на українських автозаправних станціях залишається переважно стабільною. Більшість великих мереж (OKKO, WOG, SOCAR) повністю зберегли цінники попереднього дня.

Водночас на "Укрнафті" зафіксовано зниження вартості преміального 95-го бензину.

На АЗС зміни цін: де подешевшав бензин 4 червня та скільки коштує літр

Фото: ціни на пальне на популярних АЗС в Україні станом на 3 червня (інфографіка РБК-Україна)

Державна мережа продає бензин марки 95 (Energy) одразу на 2,00 грн дешевше порівняно з попереднім днем, ціна змінилася з 76,90 грн/л до 74,90 грн/л. Тепер його ціна зрівнялася зі звичайним А-95 на цих же АЗС.

Решта позицій (включно з дизелем та автогазом) в усіх операторів залишилися незмінними.

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Деталізація цін на АЗС 4 червня, четвер

OKKO

  • Бензин Pulls 100: 89,90 грн
  • Бензин Pulls 95: 82,90 грн
  • Бензин А-95 Євро: 79,90 грн
  • ДП Pulls: 91,90 грн
  • ДП Євро: 88,90 грн
  • Газ: 47,90 грн

WOG

  • Бензин 100: 89,90 грн
  • Бензин 95 (Mustang): 82,90 грн
  • Бензин 95 Євро: 79,90 грн
  • ДП Mustang: 91,90 грн
  • ДП Євро-5: 88,90 грн
  • Газ: 47,90 грн

SOCAR

  • Бензин NANO 100: 89,99 грн
  • Бензин NANO 95: 83,99 грн
  • Бензин А-95: 79,99 грн
  • ДП NANO Extro: 91,99 грн
  • ДП NANO: 88,99 грн
  • Газ: 47,99 грн

"Укрнафта"

  • Бензин 98 (Energy): 82,90 грн
  • Бензин 95 (Energy): 74,90 грн
  • Бензин А-95: 74,90 грн
  • Бензин А-92: 69,90 грн
  • ДП (Energy): 87,90 грн
  • ДП: 85,90 грн
  • Газ: 45,90 грн
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