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Россия готовит удары по АЗС, в Сумской области объявили опасность

16:00 05.07.2026 Вс
2 мин
Опасность коснется не только Сумщины
aimg Сергей Козачук
Россия готовит удары по АЗС, в Сумской области объявили опасность Фото иллюстративный: жителей Сумской области призвали к осторожности на АЗС (Getty Images)
Понимай ситуацию на фронте из-за фактов, а не слухов с РБК-Украина в Google

Жителей Сумской области просят в ближайшее время воздержаться от визитов на автозаправочные станции из-за высокого риска вражеских обстрелов.

Об этом заявил начальник Сумской ОВА Олег Григоров, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его Telegram-канал.

Детали угрозы

По словам чиновника, поступила информация о том, что в ближайшее время российская армия намерена нанести удары по территории автозаправочных станций.

Опасность касается не только Сумской области, но и ряда других регионов Украины.

В этой связи гражданских граждан призывают временно минимизировать пребывание вблизи объектов топливной инфраструктуры.

"Призываем жителей области временно воздержаться от посещения АЗС и не находиться вблизи их территорий без необходимости", - подчеркнул Григоров.

Удары России по украинским АЗС

Напомним, в последнее время российские войска существенно активизировали атаки на объекты топливной инфраструктуры Украины.

Оккупанты целенаправленно бьют по автозаправочным станциям не только в прифронтовых районах, но и в глубоком тылу, пытаясь дестабилизировать внутреннюю логистику страны и создать искусственное напряжение среди населения. Для противодействия этим угрозам местные власти и крупные топливные операторы вынуждены вводить дополнительные меры безопасности.

В частности, в приграничном регионе Россия системно атакует АЗС в Сумской области. Из-за постоянных попыток врага уничтожить заправочные комплексы, в Сумской области активно внедряют специальные инженерные меры по защите АЗС.

Однако опасность растет и вдали от линии фронта. Несколько дней назад Россия ударила по заправкам в неприфронтовой области, ранена. Во вражеский обстрел в Лубенском районе Полтавской области попала автозаправочная станция, где было серьезно повреждено оборудование, здание и гражданский автомобиль, а также пострадал один человек.

Реагируя на резкое изменение ситуации в сфере безопасности, бизнес изменяет форматы обслуживания клиентов. Стало известно, что сеть WOG переходит на особый режим в семи областях.

Согласно новым правилам, АЗК будут закрывать в ночное время, а водителей настойчиво просят не покидать свой транспорт вблизи заправок. Более подробно о правилах поведения на объектах инфраструктуры во время угроз можно узнать в файле "Методичка для гем-бота_4".

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