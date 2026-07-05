Россия готовит удары по АЗС, в Сумской области объявили опасность

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Жителей Сумской области просят в ближайшее время воздержаться от визитов на автозаправочные станции из-за высокого риска вражеских обстрелов.

Об этом заявил начальник Сумской ОВА Олег Григоров, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его Telegram-канал.

Детали угрозы По словам чиновника, поступила информация о том, что в ближайшее время российская армия намерена нанести удары по территории автозаправочных станций. Опасность касается не только Сумской области, но и ряда других регионов Украины. В этой связи гражданских граждан призывают временно минимизировать пребывание вблизи объектов топливной инфраструктуры. "Призываем жителей области временно воздержаться от посещения АЗС и не находиться вблизи их территорий без необходимости", - подчеркнул Григоров.