На АЗС резко снизили цены: сколько стоит бензин, дизель и газ 16 июня

Крупные украинские АЗС снизили цены на топливо. Дизельное топливо, автогаз и некоторые марки бензина подешевели.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на мониторинг цен по состоянию на вторник, 16 июня.
Главное:
Сети OKKO и WOG синхронно снизили цены на дизельное топливо на 1 гривну. Стоимость брендового ДТ (Pulls/Mustang) упала до 87,90 грн/л, а стандартного евродизеля - до 84,90 грн/л. Цены на бензин и автогаз остались без изменений.
При этом SOCAR пока удерживает цены на уровне предыдущего дня (15 июня) для всех видов топлива.
Фото: цены на топливо на популярных АЗС в Украине 16 июня (инфографика РБК-Украина)
На государственных АЗС "Укрнафти" зафиксировано наиболее ощутимое снижение. Сеть снизила цены на бензины (А-95, А-95 Energy и А-98) на 1 гривну.
Обычный дизель в государственной сети подешевел на 1 гривну (до 80,90 грн/л), а сжиженный газ подешевел на 50 копеек и теперь стоит 43,40 грн/л.
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