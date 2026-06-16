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На АЗС резко снизили цены: сколько стоит бензин, дизель и газ 16 июня

09:14 16.06.2026 Вт
2 мин
Где водители могут сэкономить на топливе уже сегодня?
aimg Мария Кучерявец
Фото: АЗС снизили цены на бензин, дизельное топливо и автогаз (инфографика РБК-Украина)

Крупные украинские АЗС снизили цены на топливо. Дизельное топливо, автогаз и некоторые марки бензина подешевели.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на мониторинг цен по состоянию на вторник, 16 июня.

Главное:

  • Бензин: В сети "Укрнафта" стоимость бензинов (А-95, А-95 Energy и А-98) резко упала на 1 гривну.
  • Дизель: OKKO и WOG синхронно снизили цены на дизельное топливо на 1 гривну - теперь евродизель стоит 84,90 грн/л, а брендовый упал до 87,90 грн/л.
  • Газ: На большинстве заправок зафиксирован на отметке 45,90 грн/л, но "Укрнафта" снизила его стоимость на 50 копеек (до 43,40 грн/л).

Как изменились цены на АЗС

Сети OKKO и WOG синхронно снизили цены на дизельное топливо на 1 гривну. Стоимость брендового ДТ (Pulls/Mustang) упала до 87,90 грн/л, а стандартного евродизеля - до 84,90 грн/л. Цены на бензин и автогаз остались без изменений.

При этом SOCAR пока удерживает цены на уровне предыдущего дня (15 июня) для всех видов топлива.

Фото: цены на топливо на популярных АЗС в Украине 16 июня (инфографика РБК-Украина)

На государственных АЗС "Укрнафти" зафиксировано наиболее ощутимое снижение. Сеть снизила цены на бензины (А-95, А-95 Energy и А-98) на 1 гривну.

Обычный дизель в государственной сети подешевел на 1 гривну (до 80,90 грн/л), а сжиженный газ подешевел на 50 копеек и теперь стоит 43,40 грн/л.

Читайте также: "Хорошие новости закончились". Эксперт объяснил последствия дорогого топлива для цен на продукты

Детализация цен на АЗС 16 июня, вторник

OKKO

  • Бензин Pulls 100: 88,90 грн
  • Бензин Pulls 95: 81,90 грн
  • Бензин А-95 Евро: 78,90 грн
  • Дизельное топливо Pulls: 87,90 грн
  • Дизельное топливо Евро: 84,90 грн
  • Газ: 45,90 грн

WOG

  • Бензин 100: 88,90 грн
  • Бензин 95 (Mustang): 81,90 грн
  • Бензин 95 Евро: 78,90 грн
  • ДТ Mustang: 87,90 грн
  • Дизельное топливо Евро-5: 84,90 грн
  • Газ: 45,90 грн

SOCAR

  • Бензин NANO 100: 88,90 грн
  • Бензин NANO 95: 82,90 грн
  • Бензин А-95: 78,90 грн
  • Дизельное топливо NANO Extro: 89,90 грн
  • Дизельное топливо NANO: 86,90 грн
  • Газ: 45,90 грн

"Укрнафта"

  • Бензин 98 (Energy): 81,90 грн
  • Бензин 95 (Energy): 76,90 грн
  • Бензин А-95: 73,90 грн
  • Бензин А-92: 68,90 грн
  • Дизельное топливо (Energy): 82,90 грн
  • Дизельное топливо: 80,90 грн
  • Газ: 43,40 грн
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