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На АЗС різко знизили ціни: скільки коштує бензин, дизель та газ 16 червня

09:14 16.06.2026 Вт
2 хв
Де водії можуть заощадити на пальному вже сьогодні?
aimg Марія Кучерявець
Фото: АЗС скинули ціни на бензин, дизель та автогаз (інфографіка РБК-Україна)

Великі українські АЗС переписали вартість пального у бік зниження. Дизель, автогаз та деякі марки бензину стали дешевшими.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на моніторинг цін станом на вівторок, 16 червня.

Головне:

  • Бензин: В мережі "Укрнафта" вартість бензинів (А-95, А-95 Energy та А-98) різко впала на 1 гривню.
  • Дизель: OKKO та WOG синхронно знизили ціни на ДП на 1 гривню - тепер євродизель коштує 84,90 грн/л, а брендовий впав до 87,90 грн/л.
  • Газ: На більшості заправок зафіксований на позначці 45,90 грн/л, але "Укрнафта", яка знизила його вартість на 50 копійок (до 43,40 грн/л).

Як змінилися ціни на АЗС

Мережі OKKO та WOG синхронно знизили ціни на дизельне пальне на 1 гривню. Вартість брендового ДП (Pulls/Mustang) впала до 87,90 грн/л, а стандартного євродизеля - до 84,90 грн/л. Ціни на бензини та автогаз залишилися без змін.

При цьому SOCAR поки утримує цінники на рівні попереднього дня (15 червня) для всіх видів пального.

Фото: ціни на пальне на популярних АЗС в Україні 16 червня (інфографіка РБК-Україна)

На державні "Укрнафті" зафіксовано найбільш відчутне зниження. Мережа знизила ціни на бензини (А-95, А-95 Energy та А-98) на 1 гривню.

Звичайний дизель у державної мережі здешевшав на 1 гривню (до 80,90 грн/л), а скраплений газ скинув 50 копійок і тепер коштує 43,40 грн/л.

Читайте також: "Хороші новини закінчились". Експерт пояснив наслідки дорогого пального для цін на продукти

Деталізація цін на АЗС 16 червня, вівторок

OKKO

  • Бензин Pulls 100: 88,90 грн
  • Бензин Pulls 95: 81,90 грн
  • Бензин А-95 Євро: 78,90 грн
  • ДП Pulls: 87,90 грн
  • ДП Євро: 84,90 грн
  • Газ: 45,90 грн

WOG

  • Бензин 100: 88,90 грн
  • Бензин 95 (Mustang): 81,90 грн
  • Бензин 95 Євро: 78,90 грн
  • ДП Mustang: 87,90 грн
  • ДП Євро-5: 84,90 грн
  • Газ: 45,90 грн

SOCAR

  • Бензин NANO 100: 88,90 грн
  • Бензин NANO 95: 82,90 грн
  • Бензин А-95: 78,90 грн
  • ДП NANO Extro: 89,90 грн
  • ДП NANO: 86,90 грн
  • Газ: 45,90 грн

"Укрнафта"

  • Бензин 98 (Energy): 81,90 грн
  • Бензин 95 (Energy): 76,90 грн
  • Бензин А-95: 73,90 грн
  • Бензин А-92: 68,90 грн
  • ДП (Energy): 82,90 грн
  • ДП: 80,90 грн
  • Газ: 43,40 грн
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