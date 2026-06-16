На АЗС різко знизили ціни: скільки коштує бензин, дизель та газ 16 червня

Великі українські АЗС переписали вартість пального у бік зниження. Дизель, автогаз та деякі марки бензину стали дешевшими.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на моніторинг цін станом на вівторок, 16 червня.
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Мережі OKKO та WOG синхронно знизили ціни на дизельне пальне на 1 гривню. Вартість брендового ДП (Pulls/Mustang) впала до 87,90 грн/л, а стандартного євродизеля - до 84,90 грн/л. Ціни на бензини та автогаз залишилися без змін.
При цьому SOCAR поки утримує цінники на рівні попереднього дня (15 червня) для всіх видів пального.
Фото: ціни на пальне на популярних АЗС в Україні 16 червня (інфографіка РБК-Україна)
На державні "Укрнафті" зафіксовано найбільш відчутне зниження. Мережа знизила ціни на бензини (А-95, А-95 Energy та А-98) на 1 гривню.
Звичайний дизель у державної мережі здешевшав на 1 гривню (до 80,90 грн/л), а скраплений газ скинув 50 копійок і тепер коштує 43,40 грн/л.
OKKO
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SOCAR
"Укрнафта"