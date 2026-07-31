АЗС продолжают поднимать цены: сколько стоит бензин, дизель и газ 31 июля

Украинские операторы АЗС посмотрели ценники на топливо. Главный тренд утра - ощутимое подорожание дизеля в большинстве крупнейших сетей.
Сколько стоит бензин, ДТ и автогаз по состоянию на пятницу, 31 июля - в материале РБК-Украина ниже.
Главное:
Наибольший рост зафиксирован на дизельном топливе в сетях OKKO, WOG и "Укрнафта".
Так, в OKKO дизель Pulls подорожал на 2 гривны - до 95,90 грн/л, а дизель Евро - также на 2 гривны, до 92,90 грн/л.
Фото: цены на топливо на популярных АЗС в Украине по состоянию на 31 июля (инфографика РБК-Украина)
В WOG премиальный дизель Mustang прибавил 1 гривну и стоит 95,80 грн/л, а дизель Евро-5 также вырос на 1 гривну - до 92,80 грн/л.
В сети SOCAR цены на бензин и дизель не изменились, однако автогаз подорожал на 1 гривну - до 43,90 грн/л.
Государственная "Укрнафта" подняла цену на дизель Energy на 2 гривны - до 91,90 грн/л, обычный дизель также подорожал на 2 грн - до 89,90 грн/л.
OKKO
WOG
SOCAR
"Укрнафта"