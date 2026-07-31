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АЗС продовжують підіймати ціни: скільки коштує бензин, дизель та газ 31 липня

08:48 31.07.2026 Пт
2 хв
Мінімальна ціна на дизель прямує до позначки 90 грн/л
aimg Марія Кучерявець
Фото: мережі АЗС знову оновили цінники на дизель та автогаз (інфографіка РБК-Україна)

Українські оператори АЗС переглянули цінники на пальне. Головний тренд ранку - відчутне подорожчання дизеля в більшості найбільших мереж.

Скільки коштує бензин, ДП та автогаз станом на п'ятницю, 31 липня - в матеріалі РБК-Україна нижче.

Головне:

  • Бензин: цінники на всі види (А-92, А-95, брендові та 100-ті марки) залишилися на рівні попереднього дня.
  • Дизельне пальне: подорожчало на 1,00-2,00 грн/л у мережах OKKO, WOG та "Укрнафта".
  • Автогаз: зміна ціни зафіксована лише на SOCAR (+1,00 грн/л).

Що змінилося на АЗС за добу

Найбільше зростання зафіксовано на дизельному пальному в мережах OKKO, WOG та "Укрнафта".

Так, в OKKO дизель Pulls подорожчав на 2 гривні - до 95,90 грн/л, а дизель Євро - також на 2 гривні, до 92,90 грн/л.

Фото: ціни на пальне на популярних АЗС в Україні станом на 31 липня (інфографіка РБК-Україна)

У WOG преміальний дизель Mustang додав 1 гривню і коштує 95,80 грн/л, а дизель Євро-5 також зріс на 1 гривню - до 92,80 грн/л.

У мережі SOCAR ціни на бензин і дизель не змінилися, однак автогаз подорожчав на 1 гривню - до 43,90 грн/л.

Державна "Укрнафта"підняла ціну на дизель Energy на 2 гривні - до 91,90 грн/л, звичайний дизель також подорожчав на 2 грн - до 89,90 грн/л.

Деталізація цін на АЗС 31 липня, п'ятниця

OKKO

  • Бензин Pulls 100: 92,90 грн
  • Бензин Pulls 95: 85,90 грн
  • Бензин А-95 Євро: 82,90 грн
  • ДП Pulls: 95,90 грн
  • ДП Євро: 92,90 грн
  • Газ: 43,90 грн

WOG

  • Бензин 100: 92,90 грн
  • Бензин 95 (Mustang): 85,90 грн
  • Бензин 95 Євро: 83,50 грн
  • ДП Mustang: 95,80 грн
  • ДП Євро-5: 92,80 грн
  • Газ: 44,50 грн

SOCAR

  • Бензин NANO 100: 95,40 грн
  • Бензин NANO 95: 88,40 грн
  • Бензин А-95: 85,40 грн
  • ДП NANO Extro: 95,90 грн
  • ДП NANO: 92,90 грн
  • Газ: 43,90 грн

"Укрнафта"

  • Бензин 98 (Energy): 86,90 грн
  • Бензин 95 (Energy): 82,90 грн
  • Бензин А-95: 79,90 грн
  • Бензин А-92: 77,90 грн
  • ДП (Energy): 91,90 грн
  • ДП: 89,90 грн
  • Газ: 42,90 грн
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