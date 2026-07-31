АЗС продовжують підіймати ціни: скільки коштує бензин, дизель та газ 31 липня

Українські оператори АЗС переглянули цінники на пальне. Головний тренд ранку - відчутне подорожчання дизеля в більшості найбільших мереж.
Скільки коштує бензин, ДП та автогаз станом на п'ятницю, 31 липня - в матеріалі РБК-Україна нижче.
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Найбільше зростання зафіксовано на дизельному пальному в мережах OKKO, WOG та "Укрнафта".
Так, в OKKO дизель Pulls подорожчав на 2 гривні - до 95,90 грн/л, а дизель Євро - також на 2 гривні, до 92,90 грн/л.
Фото: ціни на пальне на популярних АЗС в Україні станом на 31 липня (інфографіка РБК-Україна)
У WOG преміальний дизель Mustang додав 1 гривню і коштує 95,80 грн/л, а дизель Євро-5 також зріс на 1 гривню - до 92,80 грн/л.
У мережі SOCAR ціни на бензин і дизель не змінилися, однак автогаз подорожчав на 1 гривню - до 43,90 грн/л.
Державна "Укрнафта"підняла ціну на дизель Energy на 2 гривні - до 91,90 грн/л, звичайний дизель також подорожчав на 2 грн - до 89,90 грн/л.
OKKO
WOG
SOCAR
"Укрнафта"