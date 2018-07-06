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В Азовському морі ФСБ Росії затримала турецьке судно

НовиниНадзвичайні події    06.07.2018 - 13:20
Фото: турецьке судно NAZLIM (ShipSpotting.com)
Фото: турецьке судно NAZLIM (ShipSpotting.com)

Турецьке судно курсує з Маріуполя в Новоросійськ

В Азовському морі співробітники берегової охорони Федеральної служби безпеки (ФСБ) Росії затримали турецьке судно NAZLIM. Про це у Facebook повідомив головний редактор blackseanews Андрій Клименко.

Повідомляється, що сьогодні, 6 липня, орієнтовно в 12:00 на відстані 11 морських миль (20 км) на південь від Бердянської коси береговою охороною ФСБ РФ був затриманий турецький суховантаж NAZLIM під прапором Туреччини.

Турецьке судно курсує з Маріуполя в Новоросійськ.

 

Фото (facebook.com/Andrii Klymenko)

Нагадаємо, 4 липня в Азовському морі співробітники берегової охорони ФСБ Росії затримали румунське судно WHITE STAR.

Росія в Азовському морі затримала румунське судно Росія в Азовському морі затримала два турецьких судна з вантажем
Теги публікації: ФСБ, Азовское море  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Курс долара, новини України, ООС
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