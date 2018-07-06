В Азовському морі ФСБ Росії затримала турецьке судно

Турецьке судно курсує з Маріуполя в Новоросійськ
В Азовському морі співробітники берегової охорони Федеральної служби безпеки (ФСБ) Росії затримали турецьке судно NAZLIM. Про це у Facebook повідомив головний редактор blackseanews Андрій Клименко.
Повідомляється, що сьогодні, 6 липня, орієнтовно в 12:00 на відстані 11 морських миль (20 км) на південь від Бердянської коси береговою охороною ФСБ РФ був затриманий турецький суховантаж NAZLIM під прапором Туреччини.
Турецьке судно курсує з Маріуполя в Новоросійськ.
Фото (facebook.com/Andrii Klymenko)
Нагадаємо, 4 липня в Азовському морі співробітники берегової охорони ФСБ Росії затримали румунське судно WHITE STAR.