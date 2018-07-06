В Азовском море ФСБ России задержала турецкое судно

Турецкое судно курсирует из Мариуполя в Новороссийск
В Азовском море сотрудники береговой охраны Федеральной службы безопасности (ФСБ) России задержали турецкое судно NAZLIM. Об этом в Facebook сообщил главный редактор blackseanews Андрей Клименко.
Сообщается, что сегодня, 6 июля, ориентировочно в 12:00 на расстоянии 11 морских миль (20 км) к югу от Бердянской косы береговой охраной ФСБ РФ был задержан турецкий сухогруз NAZLIM под флагом Турции.
Турецкое судно курсирует из Мариуполя в Новороссийск.
Фото (facebook.com/Andrii Klymenko)
Напомним, 4 июля в Азовском море сотрудники береговой охраны ФСБ России задержали румынское судно WHITE STAR.