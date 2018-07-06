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В Азовском море ФСБ России задержала турецкое судно

НовостиПроисшествия    06.07.2018 - 13:20
Фото: турецкое судно NAZLIM (ShipSpotting.com)
Фото: турецкое судно NAZLIM (ShipSpotting.com)

Турецкое судно курсирует из Мариуполя в Новороссийск

В Азовском море сотрудники береговой охраны Федеральной службы безопасности (ФСБ) России задержали турецкое судно NAZLIM. Об этом в Facebook сообщил главный редактор blackseanews Андрей Клименко.

Сообщается, что сегодня, 6 июля, ориентировочно в 12:00 на расстоянии 11 морских миль (20 км) к югу от Бердянской косы береговой охраной ФСБ РФ был задержан турецкий сухогруз NAZLIM под флагом Турции.

Турецкое судно курсирует из Мариуполя в Новороссийск. 

 

Фото (facebook.com/Andrii Klymenko) 

Напомним, 4 июля в Азовском море сотрудники береговой охраны ФСБ России задержали румынское судно WHITE STAR.

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Теги публикации: ФСБ, Азовское море  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Курс доллара, новости Украины, ООС
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