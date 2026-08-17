ВСУ остановили армию РФ сразу на нескольких направлениях фронта, - ISW

В последние дни российские захватчики продолжали наступательные операции на разных участках фронта, однако Силы обороны Украины смогли остановить врага.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на отчет Института изучения войны (ISW).

"Российские войска продолжали наступательные операции на севере Сумской области 15 и 16 августа, но не достигли подтвержденного прогресса", - отмечают американские аналитики.

Согласно их данным, враг фактически каждый день использует небольшие пехотные группы численностью от одного до трех военнослужащих для проникновения между украинскими позициями, игнорируя постоянные потери.

Одной из главных проблем является то, что трава в этом районе достигает более двух метров в высоту. Именно поэтому бойцам ВСУ крайне трудно идентифицировать небольшие российские группы.

Также за прошедшие двое суток солдаты РФ пытались прорваться вперед на севере Харьковской области, однако Силы обороны вовремя их остановили.

Несмотря на это, Минобороны РФ заявило о захвате Кудиевки (севернее Харькова - ред.). Более того, россияне пытались представить это как взятие под контроль "ворот" в Харьков. Однако американские аналитики опровергли очередной фейк врага. Как оказалось, в этом населенном пункте идут бои, а противник до сих пор не создал там никаких опорных пунктов.

"Российские войска продолжали наступательные операции на Купянском направлении 15 и 16 августа, но не продвинулись вперед", - сообщили в ISW.

Так известно, что Силы обороны удерживают позиции на южной окраине Купянска.

На Славянском направлении враг также пытался прорваться вперед, однако ВСУ не дали ему этого сделать.

Кроме того, указано, что украинские воины недавно очистили район в западной части Константиновки от российских разведчиков.