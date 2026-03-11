Мариуполь, Сызрань и Самару атаковали дроны: возникли пожары, сдетонировал БК

В ночь на 11 марта неизвестные атаковали временно оккупированный Мариуполь, а также ряд российских городов. После обстрелов возникли пожары.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на мониторинговые и российские Telegram-каналы.

Согласно публикациям в пабликах, первым под атаку попал Мариуполь. Буквально сразу после начала новых суток, под Мариуполем, как утверждается, был атакован склад БК, после чего началась детонация. Хотя позже в некоторых канал писали, что атака произошла в самом городе.

Через пару часов стало известно, что под удар дронов попали уже российские городе. В частности, в Сызрани якобы был сбит беспилотник, после чего начался пожар. Что на самом деле горит - никаких деталей пока нет. Однако россине жаловались, что слышали около 10 громких взрывов в разных районах города.

Также добавим, что этой ночью серии взрывов прогремели в Сочи и Самаре. Никаких официальных комментариев о последствиях пока не было.