ua en ru
Ср, 11 марта Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle Спецпроекты
Мирный план США Графики отключения света Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » Происшествия

Мариуполь, Сызрань и Самару атаковали дроны: возникли пожары, сдетонировал БК

03:15 11.03.2026 Ср
2 мин
Очередные "хлопки" привели к пожарам
aimg Эдуард Ткач
Мариуполь, Сызрань и Самару атаковали дроны: возникли пожары, сдетонировал БК Фото: местные власти события пока не комментируют (Getty Images)

В ночь на 11 марта неизвестные атаковали временно оккупированный Мариуполь, а также ряд российских городов. После обстрелов возникли пожары.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на мониторинговые и российские Telegram-каналы.

Читайте также: Спутниковые снимки показали масштаб мариупольского кладбища: доказательство военных преступлений РФ

Согласно публикациям в пабликах, первым под атаку попал Мариуполь. Буквально сразу после начала новых суток, под Мариуполем, как утверждается, был атакован склад БК, после чего началась детонация. Хотя позже в некоторых канал писали, что атака произошла в самом городе.

Через пару часов стало известно, что под удар дронов попали уже российские городе. В частности, в Сызрани якобы был сбит беспилотник, после чего начался пожар. Что на самом деле горит - никаких деталей пока нет. Однако россине жаловались, что слышали около 10 громких взрывов в разных районах города.

Также добавим, что этой ночью серии взрывов прогремели в Сочи и Самаре. Никаких официальных комментариев о последствиях пока не было.

Другие удары по врагу

Напомним, что это уже далеко не первая атака дронов по временно оккупированным украинским населенным пунктам и городам.

Например, 22 февраля командующий Силами беспилотных сил ВСУ Роберт "Мадьяр" Бровди заявил, что в эту ночь была проведена операция, в результате которой возле Донецка и Мариуполя были поражены ЗРК "ТОР".

Также президент Украины Владимир Зеленский 10 марта рассказал, что в этот день украинские защитники нанесли удар по вопросу заводу россиян в Брянске. Объект производит важные для ракет компоненты.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Российская Федерация Война в Украине Дрони
Новости
Иран мог заминировать Ормузский пролив: Трамп жестко отреагировал на слухи
Иран мог заминировать Ормузский пролив: Трамп жестко отреагировал на слухи
Аналитика
"Будет что-то такое, чего враг не ожидает". Большое интервью с генералом Комаренко
Ульяна Безпалькоруководитель рубрики Война в Украине "Будет что-то такое, чего враг не ожидает". Большое интервью с генералом Комаренко