В шаге от конфликта? Азербайджан разворачивает ПВО и стягивает силы к иранской границе
Азербайджан усилил военное присутствие на границе с Ираном и привел часть армии в повышенную боевую готовность. Подразделения были переброшены в приграничные районы, а военным отменили отпуска.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию регионального издания OC Media.
Так, на фоне нестабильности на Ближнем Востоке Баку готовится к худшим сценариям, разворачивая системы противодействия дронам и усиливая южные рубежи.
По данным журналистов, азербайджанское командование издало срочный приказ об усилении обороны на южном направлении, ведь ситуация на границе протяженностью более 700 километров становится все более напряженной.
- Мобилизационные меры: военнослужащим пограничных частей срочно отменили все отпуска.
- Защита неба: особое внимание уделено развертыванию систем ПВО и комплексов радиоэлектронной борьбы (РЭБ). Главная цель - перехват низколетящих целей и ударных беспилотников.
- Логистика: в приграничные районы прибывают дополнительные пехотные подразделения и бронетехника.
Оборона или подготовка? Официальная позиция Баку
Власти Азербайджана пытаются сохранять дипломатический тон, заявляя, что все военные маневры носят "исключительно оборонительный характер".
Так, чиновники подчеркивают, что сейчас в приоритете - укрепить государственную границу и предотвратить возможные провокации с воздуха.
Вот только аналитики указывают на то, что такая активность Баку является прямым ответом на геополитическую турбулентность в регионе. Риск того, что конфликты на Ближнем Востоке могут задеть соседние страны, заставляет Азербайджан действовать на опережение.
Что это означает для региона
- Риск эскалации: усиление военного присутствия с одной стороны часто провоцирует зеркальные действия с другой.
- Угроза дронов: развертывание антидронових систем свидетельствует о том, что Баку реально опасается атак беспилотников иранского производства.
- Энергетическая безопасность: Любая нестабильность на границе Азербайджана может повлиять на международные логистические и энергетические пути.
Сейчас прямых боевых столкновений не зафиксировано, однако армия Азербайджана остается в режиме "ожидания приказа".
Что известно о конфликте с Ираном
По состоянию на сейчас полномасштабной мировой войны против Ирана официально не объявлено, однако в регионе резко обострилась ситуация. В конфликте участвуют или прямо упоминаются несколько государств, прежде всего Иран, Израиль и США.
Вместе с тем, президент США Дональд Трамп говорит о том, что он готов продолжать военную кампанию против Ирана "вечно".
В НАТО также высказались о возможности вступления в войну против Ирана.