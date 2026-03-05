ua en ru
В шаге от конфликта? Азербайджан разворачивает ПВО и стягивает силы к иранской границе

06:39 05.03.2026 Чт
2 мин
Стягивание войск объясняют обороной, но напряжение зашкаливает. Кто первым совершит ошибку на 700-километровой границе?
aimg Оксана Гапончук
В шаге от конфликта? Азербайджан разворачивает ПВО и стягивает силы к иранской границе Иллюстративное фото: армия Азербайджана на границе (Getty Images)

Азербайджан усилил военное присутствие на границе с Ираном и привел часть армии в повышенную боевую готовность. Подразделения были переброшены в приграничные районы, а военным отменили отпуска.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию регионального издания OC Media.

Читайте также: Трамп готов воевать с Ираном "вечно", - CNN

Так, на фоне нестабильности на Ближнем Востоке Баку готовится к худшим сценариям, разворачивая системы противодействия дронам и усиливая южные рубежи.

По данным журналистов, азербайджанское командование издало срочный приказ об усилении обороны на южном направлении, ведь ситуация на границе протяженностью более 700 километров становится все более напряженной.

  1. Мобилизационные меры: военнослужащим пограничных частей срочно отменили все отпуска.
  2. Защита неба: особое внимание уделено развертыванию систем ПВО и комплексов радиоэлектронной борьбы (РЭБ). Главная цель - перехват низколетящих целей и ударных беспилотников.
  3. Логистика: в приграничные районы прибывают дополнительные пехотные подразделения и бронетехника.

Оборона или подготовка? Официальная позиция Баку

Власти Азербайджана пытаются сохранять дипломатический тон, заявляя, что все военные маневры носят "исключительно оборонительный характер".

Так, чиновники подчеркивают, что сейчас в приоритете - укрепить государственную границу и предотвратить возможные провокации с воздуха.

Вот только аналитики указывают на то, что такая активность Баку является прямым ответом на геополитическую турбулентность в регионе. Риск того, что конфликты на Ближнем Востоке могут задеть соседние страны, заставляет Азербайджан действовать на опережение.

Что это означает для региона

  1. Риск эскалации: усиление военного присутствия с одной стороны часто провоцирует зеркальные действия с другой.
  2. Угроза дронов: развертывание антидронових систем свидетельствует о том, что Баку реально опасается атак беспилотников иранского производства.
  3. Энергетическая безопасность: Любая нестабильность на границе Азербайджана может повлиять на международные логистические и энергетические пути.

Сейчас прямых боевых столкновений не зафиксировано, однако армия Азербайджана остается в режиме "ожидания приказа".

Что известно о конфликте с Ираном

По состоянию на сейчас полномасштабной мировой войны против Ирана официально не объявлено, однако в регионе резко обострилась ситуация. В конфликте участвуют или прямо упоминаются несколько государств, прежде всего Иран, Израиль и США.

Вместе с тем, президент США Дональд Трамп говорит о том, что он готов продолжать военную кампанию против Ирана "вечно".

В НАТО также высказались о возможности вступления в войну против Ирана.

