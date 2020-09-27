Азербайджан пішов у наступ в Нагірному Карабаху: як реагують союзники сторін

Фото: військові Азербайджану (flickr.com/photos/utahnationalguard)

У неділю вранці, 27 вересня, Збройні сили Азербайджану ініціювали напад на Нагірний Карабах. Російська Федерація закликала сторони конфлікту припинити вогонь.

Про це повідомляє прес-служба Міністерства закордонних справ Росії.

Росія закликала також почати переговори для стабілізації ситуації в районі Нагорного Карабаху.

"За наявною інформацією, різко загострилася ситуація в зоні нагірно-карабахського конфлікту. Уздовж лінії зіткнення з обох боків йдуть інтенсивні обстріли. Надходять відомості про втрати. Закликаємо сторони негайно припинити вогонь і приступити до переговорів для стабілізації ситуації", - йдеться в повідомленні.

Водночас Туреччина заявила про підтримку Азербайджану і засудила дії Вірменії.

"Ми рішуче засуджуємо напад Вірменії на Азербайджан. Вірменія порушила перемир'я, напавши на цивільні поселення і ще раз продемонструвавши, що виступає проти миру і стабільності. Міжнародне співтовариство повинно негайно припинити ці небезпечні провокації", - написав офіційний представник президента Туреччини Ібрагім Калин в Twitter.

Також прес-секретар правлячої Партії справедливості і розвитку Туреччини Омер Челік заявив, що міжнародне суспільство має засудити дії Вірменії проти Азербайджану.

"Туреччина підтримує Азербайджан. Вірменія грає з вогнем і загрожує миру в регіоні. Ці атаки ще раз показали, що Вірменія не визнає міжнародне право. Міжнародне співтовариство засудити Вірменію", - написав він у Twitter.

Нагадаємо, сьогодні на кордоні Азербайджану і Вірменії поновилися бойові дії. Сторони конфлікту повідомляють про жертви і поранених в результаті обстрілу.

Раніше президент Азербайджану Ільхам Алієв заявив про концентрації ЗС Вірменії близько лінії зіткнення в зоні карабахського конфлікту.

Крім того, глава Нагірного Карабаху Араїк ввів на території невизнаної республіки воєнний стан.