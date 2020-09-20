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Вірменія готується до нової великої війни, - президент Азербайджану

Баку , Неділя 20 вересня 2020 11:34
Вірменія готується до нової великої війни, - президент Азербайджану
Фото: Ільхам Алієв (president.az)
Автор: Максим Зайченко

Президент Азербайджану Ільхам Алієв заявив про концентрації Збройних сил Вірменії близько лінії зіткнення в зоні карабаського конфлікту. Він вважає це підготовкою до війни з боку Вірменії.

Про це він сказав в інтерв'ю ряду азербайджанських телеканалів.

За його словами, прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян свідомо здійснює різні провокації з метою ескалації конфлікту.

"Вірменія проводить незаконне заселення (в Нагірному Карабасі - ред.). Це суперечить всім міжнародним конвенціям. Це повністю суперечить Женевській конвенції, це - злочин. Привозити звідки-то людей і розселяти їх на окупованих землях - злочин", - заявив Алієв.

Він додав, що однією з причин липневої сутички між країнами в зоні територіального конфлікту була спроба Вірменії прозондувати, якою буде реакція її союзників в Організації Договору про колективну безпеку (ОДКБ).

"Тому що вони (вірмени - ред.) готуються до нової великої війни. У нас є оперативні розвіддані. Ми знаємо, що відбувається навколо нас. Знаємо і повинні знати. Наші спецслужби працюють дуже ефективно. Можу сказати стільки, не більше", - заявив президент Азербайджану.

Як писало РБК-Украина, Організація об'єднаних націй стурбована нинішньою напруженістю між Вірменією та Азербайджаном. В ООН закликали країни проявити стриманість.

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