Азербайджан і Вірменія відновили бойові дії, є жертви і поранені

Фото: військові Азербайджану (flickr.com/photos/usarmyeurope_images)

На кордоні Азербайджану і Вірменії почалися бойові дії. Сторони використовують авіацію, танки і артилерію.

Про це повідомляють прес-служба Міністерства оборони Азербайджану і прем'єр-міністр Вірменії Нікола Пашинян на своїй сторінці в Facebook.

За словами Пашиняна, збройні сили Азербайджану ініціювали напад на Нагірний Карабах.

"Противник почав напад на Арцах. Армія оборони успішно протистоїть нападу. Ситуація знаходиться у стані оперативного розвитку", - написав він.

У свою чергу, Міноборони Азербайджану повідомляє, що 27 вересня близько 06:00 збройні сили Вірменії піддали інтенсивному обстрілу позиції Азербайджанської Армії вздовж всієї лінії фронту. Обстріли були вчинені з великокаліберної зброї, мінометів і артилерійських установок різного калібру.

Наголошується, що в результаті обстрілу населених пунктів серед мирного населення є загиблі і поранені, а інфраструктурі було завдано серйозної шкоди.

Reportedly Turkish backed musl¡m majority country Azerbaijan launched airstrikes & intense shelling from tanks & mortars against Chr¡stian majority country Armenia. Armenian forces shot down 2 gunship helicopters & 3 UAV of Azerbaijan while 3 tanks of Azerbaijan also destroyed. pic.twitter.com/EzrjKcK5Bp — Dr. APR (@drapr007) September 27, 2020

Пізніше стало відомо, що Азербайджан почав контрнаступальну операцію по всій лінії фронту.

Прес-секретар президента невизнаної Нагірно-Карабахської республіки Ваграм Погосян також звинувачує в обстрілі Азербайджан. Він зазначив, що "відповідь буде відповідним".

"Сьогодні рано вранці противник перейшов в активний наступ на всій лінії зіткнення. Обстрілу зазнали й мирні населені пункти, в тому числі столиця Степанакерт. Ми закликаємо населення сховатися", - написав він у Facebook.

Омбудсмен Карабаху заявив про загибель жінки і дитини в результаті обстрілу на лінії зіткнення

Alleged video of Armenian strike against an Azerbaijan's tank.



Reports state that 3 helicopters and 3 tanks have been destroyed by the Armenian side.



Azerbaijan is currently conducting a counter attack and we should hear reports soon. #Azerbaijan #Armenia pic.twitter.com/pFpKjNDQDS — MiddleEastWatch (@MiddleEastWatc1) September 27, 2020

Нагадаємо, раніше президент Азербайджану Ільхам Алієв заявив про концентрації ЗС Вірменії близько лінії зіткнення в зоні карабаського конфлікту.

Крім того, ООН стурбована нинішньою напруженістю між Вірменією і Азербайджаном. В ООН закликали країни проявити стриманість.

Чи можлива масштабна війна між Азербайджаном і Вірменією - детальніше читайте в матеріалі РБК-Україна.