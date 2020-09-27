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Азербайджан і Вірменія відновили бойові дії, є жертви і поранені

Неділя 27 вересня 2020 10:46
Азербайджан і Вірменія відновили бойові дії, є жертви і поранені
Фото: військові Азербайджану (flickr.com/photos/usarmyeurope_images)
Автор: РБК-Україна

На кордоні Азербайджану і Вірменії почалися бойові дії. Сторони використовують авіацію, танки і артилерію.

Про це повідомляють прес-служба Міністерства оборони Азербайджану і прем'єр-міністр Вірменії Нікола Пашинян на своїй сторінці в Facebook.

За словами Пашиняна, збройні сили Азербайджану ініціювали напад на Нагірний Карабах.

"Противник почав напад на Арцах. Армія оборони успішно протистоїть нападу. Ситуація знаходиться у стані оперативного розвитку", - написав він.

У свою чергу, Міноборони Азербайджану повідомляє, що 27 вересня близько 06:00 збройні сили Вірменії піддали інтенсивному обстрілу позиції Азербайджанської Армії вздовж всієї лінії фронту. Обстріли були вчинені з великокаліберної зброї, мінометів і артилерійських установок різного калібру.

Наголошується, що в результаті обстрілу населених пунктів серед мирного населення є загиблі і поранені, а інфраструктурі було завдано серйозної шкоди.

Пізніше стало відомо, що Азербайджан почав контрнаступальну операцію по всій лінії фронту.

Прес-секретар президента невизнаної Нагірно-Карабахської республіки Ваграм Погосян також звинувачує в обстрілі Азербайджан. Він зазначив, що "відповідь буде відповідним".

"Сьогодні рано вранці противник перейшов в активний наступ на всій лінії зіткнення. Обстрілу зазнали й мирні населені пункти, в тому числі столиця Степанакерт. Ми закликаємо населення сховатися", - написав він у Facebook.

Омбудсмен Карабаху заявив про загибель жінки і дитини в результаті обстрілу на лінії зіткнення

Нагадаємо, раніше президент Азербайджану Ільхам Алієв заявив про концентрації ЗС Вірменії близько лінії зіткнення в зоні карабаського конфлікту.

Крім того, ООН стурбована нинішньою напруженістю між Вірменією і Азербайджаном. В ООН закликали країни проявити стриманість.

Чи можлива масштабна війна між Азербайджаном і Вірменією - детальніше читайте в матеріалі РБК-Україна.

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