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В Карабасі оголосили воєнний стан через загострення на фронті

Нагірний Карабах, Неділя 27 вересня 2020 11:23
В Карабасі оголосили воєнний стан через загострення на фронті
Фото: Араїк Арутюнян (facebook.com/ArayikHarutyunian)
Автор: РБК-Україна

Голова Нагірного Карабаху Араїк Арутюнян ввів на території невизнаної республіки воєнний стан через загострення конфлікту між Азербайджаном і Вірменією. Він також оголосив загальну мобілізацію для осіб старше 18 років.

Про це повідомив прес-секретар Арутюняна Ваграм Погосян в Facebook.

"Ми завжди заявляли, що ми не є прихильники війни, але готові до неї. Немає більшого прихильника світу, і ніхто більше нас не любить світ. Ми не хотіли війни, вона нам нав'язана, і ми зобов'язані захищати нашу батьківщину і наші сім'ї. За гуманітарну катастрофу, що загрожує регіону, відповість особисто президент Азербайджану Алієв", заявив глава Нагірного Карабаху.

Нагадаємо, 27 вересня на кордоні Азербайджану і Вірменії поновилися бойові дії. Сторони конфлікту повідомляють про жертви і поранених в результаті обстрілу.

Раніше президент Азербайджану Ільхам Алієв заявив про концентрації ЗС Вірменії близько лінії зіткнення в зоні карабаського конфлікту.

Чи можлива масштабна війна між Азербайджаном і Вірменією - детальніше читайте в матеріалі РБК-Україна.

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