В Карабасі оголосили воєнний стан через загострення на фронті

Фото: Араїк Арутюнян (facebook.com/ArayikHarutyunian)

Голова Нагірного Карабаху Араїк Арутюнян ввів на території невизнаної республіки воєнний стан через загострення конфлікту між Азербайджаном і Вірменією. Він також оголосив загальну мобілізацію для осіб старше 18 років.

Про це повідомив прес-секретар Арутюняна Ваграм Погосян в Facebook.



"Ми завжди заявляли, що ми не є прихильники війни, але готові до неї. Немає більшого прихильника світу, і ніхто більше нас не любить світ. Ми не хотіли війни, вона нам нав'язана, і ми зобов'язані захищати нашу батьківщину і наші сім'ї. За гуманітарну катастрофу, що загрожує регіону, відповість особисто президент Азербайджану Алієв", заявив глава Нагірного Карабаху.

Нагадаємо, 27 вересня на кордоні Азербайджану і Вірменії поновилися бойові дії. Сторони конфлікту повідомляють про жертви і поранених в результаті обстрілу.

Раніше президент Азербайджану Ільхам Алієв заявив про концентрації ЗС Вірменії близько лінії зіткнення в зоні карабаського конфлікту.

Чи можлива масштабна війна між Азербайджаном і Вірменією - детальніше читайте в матеріалі РБК-Україна.