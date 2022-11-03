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АЗ "Алкмаар" – СК "Днепр-1": где смотреть и прогноз на матч Лиги конференций

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Алкмаар, Четверг 03 ноября 2022 15:55
АЗ "Алкмаар" – СК "Днепр-1": где смотреть и прогноз на матч Лиги конференций Фото: Первый матч "Днепр-1" минимально проиграл (facebook.com/sportclubdnipro1)
Автор: Антон Федорцив

В шестом туре группового этапа Лиги конференций 2022/23 нидерландский АЗ "Алкмаар" примет СК "Днепр-1" из Украины.

Где смотреть матч онлайн и на каких каналах, а также каковы прогнозы букмекеров на поединок, подскажет РБК-Украина.

Матч АЗ "Алкмаар" – "Днепр-1" состоится на нидерландской земле 3 ноября. Начало поединка в 19:45 по киевскому времени. В параллельном матче группы E кипрский "Аполлон" примет "Вадуц" из Лихтенштейна.

Где смотреть матч АЗ "Алкмаар" – "Днепр-1"

У болельщиков не будет доступа к трансляции в цифровом вещании T2. Все матчи основной сетки еврокубков показывают на платформе MEGOGO. Также трансляция будет доступна абонентам Volia TV посредством каналов MEGOGO Футбол. Комментировать матч будет Виталий Кравченко.

Прогноз букмекеров на матч АЗ "Алкмаар" – "Днепр-1"

Специалисты конторы Favbet выбрали нидерландцев безусловным фаворитом поединка. На их победу принимают ставки со скромным коэффициентом 1,65. Вероятность успеха "спортклубовцев" оценили баллом 5,20. Ничья – более вероятный результат с кэфом 4,25.

АЗ &quot;Алкмаар&quot; – СК &quot;Днепр-1&quot;: где смотреть и прогноз на матч Лиги конференций

Любители открытого футбола могут заложиться на результативную ничью 2:2 с перспективным коэффициентом 13,50. Хороший кэф выставили и на нулевую ничью – 11,50. Настоящие оракулы изучают вариант с первым забитым мячом прямым ударом со штрафного с баллом 10,00.

Ориентировочные составы на матч АЗ "Алкмаар" – "Днепр-1"

АЗ "Алкмаар": Верхлюст – Хацидиакос, Бейкема, Деккер, Керкез – Класи, Де Вит, Райндерс – Сугавара, Одгорд, Карлссон

"Днепр-1": Валеф – Адамюк, Сваток, Сарапий, Бузанелло – Бабенко, Когут – Назаренко, Пихаленок, Амаш – Довбик

Накануне "Лейпциг" разгромил "Шахтер" в Лиге чемпионов. "Красным быкам" удалось забить быстрый мяч усилиями Нкунку. На старте же второй половины саксонцы шокировали "горняков" тремя голами фактически за 20 минут в исполнении Силвы, Собослая и Ольмо.

К слову, ранее подготовили анонс поединка "Динамо" и "Фенербахче" на групповом этапе Лиги Европы.

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