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АЗ "Алкмаар" – СК "Дніпро-1": де дивитися і прогноз на матч Ліги конференцій

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Алкмаар, Четвер 03 листопада 2022 15:55
АЗ "Алкмаар" – СК "Дніпро-1": де дивитися і прогноз на матч Ліги конференцій Фото: Перший матч "Дніпро-1" мінімально програв (facebook.com/sportclubdnipro1)
Автор: Антон Федорців

У шостому турі групового етапу Ліги конференцій 2022/23 нідерландський АЗ "Алкмаар" прийме СК "Дніпро-1" із України.

Де дивитись матч онлайн і на яких каналах та які прогнози букмекерів на поєдинок, підкаже РБК-Україна.

Матч АЗ "Алкмаар" – "Дніпро-1" відбудеться на нідерландській землі 3 листопада. Початок поєдинку о 19:45 за київським часом. У паралельному матчі групи E кіпрський "Аполлон" прийме "Вадуц" із Ліхтенштейну.

Де дивитися матч АЗ "Алкмаар" – "Дніпро-1"

Уболівальники не матимуть доступу до трансляції у цифровому мовленні T2. Усі матчі основної сітки єврокубків показують на платформі MEGOGO. Також трансляція буде доступна абонентам Volia TV через канали MEGOGO Футбол. Коментуватиме матч Віталій Кравченко.

Прогноз букмекерів на матч АЗ "Алкмаар" – "Дніпро-1"

Фахівці контори Favbet обрали нідерландців безумовним фаворитом поєдинку. На їхню перемогу приймають ставки зі скромним коефіцієнтом 1,65. Імовірність успіху "спортклубівців" оцінили балом 5,20. Нічия – трохи вірогідніший підсумок із кефом 4,25.

АЗ &quot;Алкмаар&quot; – СК &quot;Дніпро-1&quot;: де дивитися і прогноз на матч Ліги конференцій

Любителі відкритого футболу можуть закластися на результативну нічию 2:2 з перспективним коефіцієнтом 13,50. Непоганий кеф виставили і на нульову нічию – 11,50. Справжні ж оракули вивчають варіант із першим забитим м'ячем прямим ударом зі штрафного з балом 10,00.

Орієнтовні склади на матч АЗ "Алкмаар" – "Дніпро-1"

АЗ "Алкмаар": Верхлюст – Хацідіакос, Бейкема, Деккер, Керкез – Класі, Де Віт, Райндерс – Сугавара, Одгорд, Карлссон

"Дніпро-1": Валеф – Адамюк, Сваток, Сарапій, Бузанелло – Бабенко, Когут – Назаренко, Піхальонок, Амаш – Довбик

Напередодні "Лейпциг" розгромив "Шахтар" у Лізі чемпіонів. "Червоним бикам" вдалося забити швидкий м'яч зусиллями Нкунку. На старті ж другої половині саксонці шокували "гірників" трьома голами фактично за 20 хвилин у виконанні Сілви, Собослая та Ольмо.

До слова, раніше підготували анонс поєдинку "Динамо" та "Фенербахче" на груповому етапі Ліги Європи.

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