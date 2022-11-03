"Динамо" – "Фенербахче": анонс матча Лиги Европы

"Динамо" – "Фенербахче"

3 ноября, 22:00, Краков, "Краковия", трансляция на MEGOGO и Volia TV

Свой путь в еврокубках сезона 2022/23 украинский гранд начал с противостояния с "желтыми канарейками" в квалификации Лиги чемпионов. Символично, что финальная точка в целом бесславном маршруте киевлян пришлась на еще один, уже четвертый поединок против "Фенербахче". Следовательно, у футбольных богов тоже есть юмор.

Если исторический гранд Турции с тех пор прогрессировал, то "Динамо" в лучшем случае топталось на месте. Ладно, вылет от "Бенфики" в шаге от группового этапа Лиги чемпионов был ожидаемым. Но всего одно набранное очко, и то – чудом, в Лиге Европы неприятно шокировали. Неубедительны выступления "бело-синих" и в УПЛ.

Но вот в Кракове "Динамо" может громко хлопнуть дверью на прощание с еврокубками. В недавнем матче чемпионата Украины против "Кривбасса" Мирче Луческу, похоже, удался самый простой вариант игры в кризисных ситуациях. Он просто нашел места на поле для всех, кто на этом этапе сезона способен делать разницу – Сидорчука, Цыганкова, Гармаша, Буяльского и Ваната.

Так что на "Фенербахче" вполне вероятно появится похожий подбор исполнителей. Возможны разве что косметические изменения вроде возвращения Бущана в ворота после травмы или выход альтернативных игроков на флангах обороны. В центре же должен сыграть сильнейший дуэт в составе Забарного и Попова.

Наставник турецкого гранда Жорже Жезуш за несколько дней до поединка предположил, что выпустит на "Динамо" резервистов. Но слишком доверять словам опытного специалиста не удается. Скорее всего, португальский тренер схитрил. "Желтые канарейки" ведут борьбу за победу в квартете, что позволит сыграть в плей-офф на два матча меньше.

Дисквалифицированные: –

Травмированные: Бойко, Шапаренко, Супряга – Сангаре, Перес, Густаво Энрике, Яндаш, Росси

Под вопросом: Бущан ("Динамо")

Ориентировочные составы на матч "Динамо" – "Фенербахче"

"Динамо": Бущан – Тымчик, Забарный, Попов, Караваев – Сидорчук – Цыганков, Буяльский, Гармаш, Кабаев – Ванат

"Фенербахче": Байиндир – Кадиоглу, Азиз, Салаи, Алиоски – Кахведжи, Креспу, Аран, Мор – Кинг, Педру Жота, Линкольн

Прогноз РБК-Украина Sport – 1:1

"Динамо" давно устало от продолжительных перелетов и переездов. По крайней мере, тренерский штаб "бело-синих" постоянно акцентировал внимание на этом обстоятельстве. Мол, плохие результаты – следствие усталости. После свидания с "Фенербахче" киевляне будут путешествовать только по Украине. По такому случаю эмоции футболистов могут обернуться положительным итогом поединка в Кракове.