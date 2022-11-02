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"Шахтер" разгромно проиграл РБ "Лейпциг" в группе Лиги чемпионов и вылетел в Лигу Европы

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Варшава, Среда 02 ноября 2022 21:33
"Шахтер" разгромно проиграл РБ "Лейпциг" в группе Лиги чемпионов и вылетел в Лигу Европы Фото: Иван Петряк (слева) стать героем "Шахтера" не сумел (uefa.com)
Автор: Антон Федорцив

Фиаско завершился для донецкого "Шахтера" матч решающего тура группового этапа Лиги чемпионов 2022/23 против немецкого РБ "Лейпциг".

Детальнее о поединке – в отчете РБК-Украина.

Лига чемпионов, группа F, 6-й тур

"Шахтер" – РБ "Лейпциг" – 0:4

Голы: Нкунку, 10, Силва, 50, Собослай, 62, Ольмо, 68

Начали соперники осторожно, но "красные быки" сумели быстро создать опасность у ворот хозяев. Уже на 8-й минуте Вернер получил пас пяткой от Нкунку и пробил в ноги Трубину. А через две минуты атакующий дуэт "Лейпцига" результативно поменялся ролями.

Больше стараний приложил Нкунку. Он пошел в прессинг на чужой половине, отобрал мяч у "горняков", продвинулся вперед и отпасовал Вернеру. Тот с левого угла штрафной пробил, но кипер "Шахтера" отбил мяч в сторону, однако на добивании оказался Нкунку и хладнокровно отправил сферу в сетку.

&quot;Шахтер&quot; разгромно проиграл РБ &quot;Лейпциг&quot; в группе Лиги чемпионов и вылетел в Лигу Европы

После раннего гола матч перешел в фазу позиционной борьбы. Отдельные вспышки активности возникали по инициативе исполнителей с высоким уровнем мастерства. Вот Мудрик на скорости протащил мяч со своей половины, но его прорыв погасили сразу двое защитников гостей. А Форсберг после врывания в штрафную зону пробил в руки Трубину.

Остальные же перешли на удары со средней и дальней дистанции. Тот же Собослай пробил над воротами с линии штрафной, а Петряк дважды пытался попасть в дальние углы – безрезультатно. В свою очередь опрометчивым выходом Блазвиха из ворот под занавес тайма не смогли воспользоваться ни Траоре, ни Мудрик.

&quot;Шахтер&quot; разгромно проиграл РБ &quot;Лейпциг&quot; в группе Лиги чемпионов и вылетел в Лигу Европы

Все же надежды на интригу РБ "Лейпциг" фактически убил на старте второй половины. На 50-й минуте после флангового навеса Раума мяч на стойку немного курьезно сбросил Симакан, а Силва протолкнул сферу в сетку – 0:2.

Сразу же Форсберг мог делать счет разгромным. Однако его обводной удар после передачи Нкунку прошел выше ворот. В ответ "горняки" организовали выпад для Траоре, но его прорыв в великолепном стиле, да еще без фола, остановил Кампль.

А потом все надежды "Шахтера" на положительный результат "красные быки" похоронили двойным ударом. Сначала Нкунку вывел Собослая на свидание с Трубиным, а венгр пробросил мимо вратаря и отправил мяч в пустые ворота. Вскоре же Ольмо в атаке вторым темпом получил пас на входе в штрафную и технически положил мяч в дальний угол.

&quot;Шахтер&quot; разгромно проиграл РБ &quot;Лейпциг&quot; в группе Лиги чемпионов и вылетел в Лигу Европы

Финальные 20 минут после столь бурного старта превратились в формальность. "Шахтер" не смог оформить еще один подвиг и отправился в 1/16 финала Лиги Европы. Там "горняки" сыграют в конце зимы. В параллельном же матче квартета мадридский "Реал" уничтожил "Селтик" (5:1).

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