Аякс - Тоттенхем: анонс матчу

Амстердамський "Аякс" прийме лондонський "Тоттенхем" у матчі-відповіді півфіналу Ліги чемпіонів. Трансляція розпочнеться о 22:00, а дивитися гру можна на телеканалі "Футбол 2". Букмекери вважають, що в грі немає явного фаворита. У першому поєдинку мінімальну перемогу здобув амстердамський клуб.

8 травня 22:00

Амстердам, стадіон імені Йохана Кройфа

Напередодні "Ліверпуль" здійснив один з найбільших камбеків в історії Ліги чемпіонів, пробившись до фіналу завдяки перемозі над "Барселоною" з рахунком 4:0.

Тепер, після перемоги над "Тоттенхемом" в першому матчі, "Аякс" має всі шанси вперше за 23 роки вийти в фінал турніру. Результат гри в Лондоні вирішив гол Донні ван де Беека в першому таймі. Таким чином, амстердамський клуб має фору у вигляді м'яча, забитого на виїзді.

Обидва клуби давно не були представлені в півфіналі головного клубного турніру Європи. "Аякс" востаннє грав на цій стадії Ліги чемпіонів у 1997 році. "Тоттенхем" лише раз добирався до 1/2 фіналу Кубка європейських чемпіонів. Було це 57 років тому в дебютному для "шпор" розіграші.

У плей-офф нинішньої Ліги чемпіонів "Аякс" вибив володаря трофея "Реал" і чемпіона Італії "Ювентус", а "Тоттенхем" взяв верх над "Боруссією" і "Манчестер Сіті".