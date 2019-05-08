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"Ліверпуль" розгромив "Барселону" і вийшов у фінал Ліги чемпіонів

Новини » Спорт    08.05.2019 - 00:07
"Ліверпуль" розгромив "Барселону" і вийшов у фінал Ліги чемпіонів
Фото: "Ліверпуль" - "Барселона" (twitter.com/LFC)

Неймовірний камбек

"Ліверпуль" на домашньому стадіоні "Енфілд" забив чотири сухих м'ячі "Барселоні" у матчі-відповіді 1/2 фіналу. 

Рахунок у грі відкрив на 7 хвилині нападник "мерсисайдців" Дивока Орігі. У другому таймі, на 54 хвилині перевагу господарів у рахунку зміцнив півзахисник Жоржина Вейналдум, що вийшов на заміну після перерви. Через 2 хвилини Вейналдум оформив третій гол. У кінцівці зустрічі, на 79 хвилині Орігі забив четвертий м'яч у поєдинку.

Нагадаємо, в першому матчі на стадіоні "Камп Ноу" в Барселоні каталонці розгромили "Ліверпуль" - 3:0.

Таким чином, підопічні Юргена Клоппа зробили неймовірний камбек і вийшли у фінал Ліги чемпіонів, а "Барселона" завершила виступ на турнірі.

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