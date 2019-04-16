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"Аякс" вибив "Ювентус" з Ліги чемпіонів

Новини » Спорт    16.04.2019 - 23:57
"Аякс" вибив "Ювентус" з Ліги чемпіонів
Фото: "Ювентус" - "Аякс" (twitter.com/AFCAjax)

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Амстердамський "Аякс" вибив туринський "Ювентус" з Ліги чемпіонів сезону 2018/19. Чвертьфінальний поєдинок, який відбувся в Турині на стадіоні "Альянц", завершився з рахунком 2:1.

Рахунок був відкритий на 28-й хвилині. Кріштіану Роналду замкнув подачу з кутового, яку виконав Миралем П'янич. Через кілька хвилин рівновагу відновив Донні ван де Бек. Результативною передачею в цьому епізоді відзначився Хакім Зіеш. Перемогу "Аяксу" приніс Матейсен де Лігт, який відзначився після навісу з кутового у виконанні Лассе Шоне.

Нагадаємо, що в першому матчі команди зіграли внічию з рахунком 1:1. Таким чином, "Аякс" проходить до півфіналу, де зіграє з переможцем пари "Манчестер Сіті" - "Тоттенхем Хотспур" (перший матч - 0:1).

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