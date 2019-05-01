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"Аякс" обіграв "Тоттенхем" в першому півфіналі Ліги чемпіонів

Новини » Спорт    01.05.2019 - 00:04
"Аякс" обіграв "Тоттенхем" в першому півфіналі Ліги чемпіонів
Фото: "Тоттенхем" - "Аякс" (twitter.com/AFCAjax)

Для перемоги вистачило одного гола

Амстердамський "Аякс" обіграв "Тоттенхем Хотспур" в першому матчі 1/2 фіналу Ліги чемпіонів. Зустріч в Лондону завершилася з рахунком 1:0.

Автором єдиного гола зустрічі став півзахисник нідерландської команди Донні ван де Бек, який забив на 15 хвилині.

Поєдинок у відповідь 1/2 фіналу Ліги чемпіонів "Аякс" - "Тоттенхем" відбудеться 8 травня на стадіоні "Йохан Кройфф Арена" в Амстердамі. Початок о 22:00 за Києвом.

Переможець цього протистояння зіграє у фіналі турніру з переможцем пари "Барселона" - "Ліверпуль".

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