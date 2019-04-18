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"Тоттенхем" в матчі з "Манчестер Сіті" вирвав путівку в півфінал Ліги чемпіонів

Новини » Спорт    18.04.2019 - 00:04
"Тоттенхем" в матчі з "Манчестер Сіті" вирвав путівку в півфінал Ліги чемпіонів

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У матчі-відповіді 1/4 фіналу Ліги чемпіонів "Тоттенхем" на стадіоні "Етіхад" поступився "Манчестер Сіті" з рахунком 3:4, але забезпечив собі путівку в півфінал за рахунок домашньої перемоги (1:0).

Уже в стартові 11 хвилин команди забили по два м'ячі, встановивши рекорд турніру по скорострільності в цей часовий проміжок. Спочатку відзначився Рахім Стерлінг, потім дублем відзначився Сон Хин Мін, після чого рахунок зрівняв Бернарду Сілва. На 21 хвилині свій другий гол в грі забив Стерлінг.

У другому таймі Серіо Агуеро в четвертий раз засмутив Уго Льоріса. Однак на 73 хвилині після подачі кутового Фернандо Льоренте звів перевагу "городян" до мінімуму. У компенсований час Сіті забив рятівний гол, який був скасований після перегляду моменту суддею.

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