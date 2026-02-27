Автогражданка за 0 гривен: как ветеранам быстро вернуть деньги через "Дию"

Главное:

Кто получит: Участники боевых действий (УБД) и лица с инвалидностью вследствие войны.

Участники боевых действий (УБД) и лица с инвалидностью вследствие войны. Условие: Полис должен быть заключен с 1 января 2025 года .

Полис должен быть заключен с . Механизм: Часть стоимости покрывает страховая, остальное - государство. Услуга доступна через "Дію".

Как работает программа компенсации

Автогражданка для льготных категорий становится фактически бесплатной. Для получения выплаты необходимо иметь удостоверение УБД или лица с инвалидностью вследствие войны, отображенное в приложении "Дія".

Требования к автомобилю:

Транспортное средство должно соответствовать критериям программы (авто зарегистрировано на льготника, объем двигателя до 2500 см³ (или до 100 кВт для электро).

Авто не должно использоваться для коммерческих целей (такси или грузовые перевозки).

использоваться для коммерческих целей (такси или грузовые перевозки). Льгота распространяется только на одно авто.

Как подать заявление

Оформление происходит онлайн в несколько кликов:

Откройте приложение "Дія". Перейдите в раздел "Ветеран PRO". Заполните заявление на компенсацию.

Средства после обработки заявки поступят непосредственно на вашу Дія.Карту. Проект реализуют Минветеранов и Минцифры совместно с МТСБУ.