Автогражданка за 0 гривен: как ветеранам быстро вернуть деньги через "Дию"

Деньги возвращают даже после окончания действия полиса (фото: Freepik)
Автор: Василина Копытко

Ветераны и лица с инвалидностью вследствие войны могут полностью компенсировать стоимость страхового полиса на автомобиль. Деньги возвращают даже в том случае, если срок действия полиса уже закончился.

Главное:

  • Кто получит: Участники боевых действий (УБД) и лица с инвалидностью вследствие войны.
  • Условие: Полис должен быть заключен с 1 января 2025 года.
  • Механизм: Часть стоимости покрывает страховая, остальное - государство. Услуга доступна через "Дію".

Как работает программа компенсации

Автогражданка для льготных категорий становится фактически бесплатной. Для получения выплаты необходимо иметь удостоверение УБД или лица с инвалидностью вследствие войны, отображенное в приложении "Дія".

Требования к автомобилю:

  • Транспортное средство должно соответствовать критериям программы (авто зарегистрировано на льготника, объем двигателя до 2500 см³ (или до 100 кВт для электро).
  • Авто не должно использоваться для коммерческих целей (такси или грузовые перевозки).
  • Льгота распространяется только на одно авто.

Как подать заявление

Оформление происходит онлайн в несколько кликов:

  1. Откройте приложение "Дія".
  2. Перейдите в раздел "Ветеран PRO".
  3. Заполните заявление на компенсацию.

Средства после обработки заявки поступят непосредственно на вашу Дія.Карту. Проект реализуют Минветеранов и Минцифры совместно с МТСБУ.

Читайте также о том, что в прошлом году Кабмин утвердил нововведение, согласно которому государство будет компенсировать ветеранам стоимость обязательного страхования гражданско-правовой ответственности владельцев транспортных средств.

Ранее мы писали о том, что в Украине запускают пилотный проект государственного финансирования медико-психологической помощи ветеранам с зависимостями. Программа будет предоставлять комплексное сопровождение продолжительностью почти год.

