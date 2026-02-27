Автогражданка за 0 гривен: как ветеранам быстро вернуть деньги через "Дию"

Ветераны и лица с инвалидностью вследствие войны могут полностью компенсировать стоимость страхового полиса на автомобиль. Деньги возвращают даже в том случае, если срок действия полиса уже закончился.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на сообщение "Дії" в Facebook.
Автогражданка для льготных категорий становится фактически бесплатной. Для получения выплаты необходимо иметь удостоверение УБД или лица с инвалидностью вследствие войны, отображенное в приложении "Дія".
Требования к автомобилю:
Оформление происходит онлайн в несколько кликов:
Средства после обработки заявки поступят непосредственно на вашу Дія.Карту. Проект реализуют Минветеранов и Минцифры совместно с МТСБУ.
