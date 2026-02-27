Автоцивілка за 0 гривень: як ветеранам швидко повернути гроші через "Дію"

Головне:

Хто отримає: Учасники бойових дій (УБД) та особи з інвалідністю внаслідок війни.

Учасники бойових дій (УБД) та особи з інвалідністю внаслідок війни. Умова: Поліс має бути укладений з 1 січня 2025 року .

Поліс має бути укладений з . Механізм: Частину вартості покриває страхова, решту - держава. Послуга доступна через "Дію".

Як працює програма компенсації

Автоцивілка для пільгових категорій стає фактично безкоштовною. Для отримання виплати необхідно мати посвідчення УБД або особи з інвалідністю внаслідок війни, відображене в застосунку "Дія".

Вимоги до автомобіля:

Транспортний засіб має відповідати критеріям програми (авто зареєстроване на пільговика, об'єм двигуна до 2500 см³ (або до 100 кВт для електро).

Авто не повинно використовуватися для комерційних цілей (таксі або вантажні перевезення).

використовуватися для комерційних цілей (таксі або вантажні перевезення). Пільга поширюється лише на одне авто.

Як подати заяву

Оформлення відбувається онлайн у кілька кліків:

Відкрийте застосунок "Дія". Перейдіть у розділ "Ветеран PRO". Заповніть заяву на компенсацію.

Кошти після опрацювання заявки надійдуть безпосередньо на вашу Дія.Картку. Проект реалізують Мінветеранів та Мінцифри спільно з МТСБУ.