Суспільство Освіта Гроші Зміни

Автоцивілка за 0 гривень: як ветеранам швидко повернути гроші через "Дію"

Гроші повертають навіть після закінчення дії поліса (фото: Freepik)
Автор: Василина Копитко

Ветерани та особи з інвалідністю внаслідок війни можуть повністю компенсувати вартість страхового поліса на автомобіль. Гроші повертають навіть у тому випадку, якщо термін дії поліса вже закінчився.

Про це пише РБК-Україна із посиланням на повідомлення "Дії" у Facebook.

Читайте також: Зелений чи жовтий? Що означає колір вашої автоцивілки в "Дії" та чи діє вона

Головне:

  • Хто отримає: Учасники бойових дій (УБД) та особи з інвалідністю внаслідок війни.
  • Умова: Поліс має бути укладений з 1 січня 2025 року.
  • Механізм: Частину вартості покриває страхова, решту - держава. Послуга доступна через "Дію".

Як працює програма компенсації

Автоцивілка для пільгових категорій стає фактично безкоштовною. Для отримання виплати необхідно мати посвідчення УБД або особи з інвалідністю внаслідок війни, відображене в застосунку "Дія".

Вимоги до автомобіля:

  • Транспортний засіб має відповідати критеріям програми (авто зареєстроване на пільговика, об'єм двигуна до 2500 см³ (або до 100 кВт для електро).
  • Авто не повинно використовуватися для комерційних цілей (таксі або вантажні перевезення).
  • Пільга поширюється лише на одне авто.

Як подати заяву

Оформлення відбувається онлайн у кілька кліків:

  1. Відкрийте застосунок "Дія".
  2. Перейдіть у розділ "Ветеран PRO".
  3. Заповніть заяву на компенсацію.

Кошти після опрацювання заявки надійдуть безпосередньо на вашу Дія.Картку. Проект реалізують Мінветеранів та Мінцифри спільно з МТСБУ.

Читайте також про те, що торік Кабмін затвердив нововведення, згідно з яким держава компенсуватиме ветеранам вартість обов'язкового страхування цивільно-правової відповідальності власників транспортних засобів.

Раніше ми писали про те, що в Україні запускають пілотний проект державного фінансування медико-психологічної допомоги ветеранам із залежностями. Програма надаватиме комплексний супровід тривалістю майже рік.

