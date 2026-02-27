Автоцивілка за 0 гривень: як ветеранам швидко повернути гроші через "Дію"

Ветерани та особи з інвалідністю внаслідок війни можуть повністю компенсувати вартість страхового поліса на автомобіль. Гроші повертають навіть у тому випадку, якщо термін дії поліса вже закінчився.
Автоцивілка для пільгових категорій стає фактично безкоштовною. Для отримання виплати необхідно мати посвідчення УБД або особи з інвалідністю внаслідок війни, відображене в застосунку "Дія".
Вимоги до автомобіля:
Оформлення відбувається онлайн у кілька кліків:
Кошти після опрацювання заявки надійдуть безпосередньо на вашу Дія.Картку. Проект реалізують Мінветеранів та Мінцифри спільно з МТСБУ.
