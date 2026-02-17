Ветеранам бесплатно будут лечить зависимости: как будет работать программа

Кабинет Министров Украины принял постановление о старте пилотного проекта, в рамках которого государство будет полностью финансировать медико-психологическую помощь ветеранам с зависимостями. Программа предусматривает комплексное сопровождение продолжительностью почти год.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Министерство по делам ветеранов .

Главное:

Правительство запускает мультидисциплинарную помощь для ветеранов, имеющих зависимость от психоактивных веществ или алкоголя .

. Программа включает медицинскую, психологическую, психиатрическую и социальную поддержку.

медицинскую, психологическую, психиатрическую и социальную поддержку. Реабилитация разделена на три этапа: стационар, амбулаторный период и длительное сопровождение.

стационар, амбулаторный период и длительное сопровождение. Расходы на лечение учреждениям (государственным или частным) будет возмещать Минветеранов.

Как будет происходить сопровождение

Новый проект призван помочь защитникам преодолеть психологические травмы войны, которые часто становятся причиной развития зависимостей. Программа сосредоточена не только на медикаментозном лечении, но и на социальной адаптации ветеранов и работе с их семьями.

Курс рассчитан на 340 дней и состоит из трех ключевых фаз:

Стационар (30 дней): Интенсивная работа в учреждении, включающая индивидуальную и групповую психотерапию, помощь соцработника, физическую активность и фармакологическую поддержку.

Интенсивная работа в учреждении, включающая индивидуальную и групповую психотерапию, помощь соцработника, физическую активность и фармакологическую поддержку. Амбулаторный этап (30 дней): Переходный период с еженедельными терапевтическими сессиями.

Переходный период с еженедельными терапевтическими сессиями. Длительное сопровождение (280 дней): Этап закрепления результата через групповую терапию раз в неделю для предотвращения рецидивов.

Кто может предоставлять услуги

К проекту могут присоединиться учреждения здравоохранения любой формы собственности, а также врачи-ФЛП, которые соответствуют требованиям по кадрам и инфраструктуре. Финансирование будет осуществляться за счет средств государственного бюджета.