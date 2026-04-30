Авторитарный курс Фицо может оставить Словакию без денег от ЕС

Европарламент проголосовал за резолюцию с призывом к Еврокомиссии рассмотреть возможность замораживания фондов ЕС для Словакии. Причина - беспокойство относительно отступления от верховенства права при премьере Роберте Фицо.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Euractiv.
Что решил Европарламент
Резолюцию поддержали 418 депутатов против 207. Документ призывает Еврокомиссию начать процедуру условности, которая может привести к приостановке выплат из фондов ЕС.
"Мы должны убедиться, что Фицо не станет новым Орбаном - ведь он сам говорит, что хочет им быть", - предостерег докладчик, евродепутат Даниэль Фройнд.
По его словам, опыт Венгрии и Польши показывает: замораживание фондов может помочь восстановить верховенство права.
Что не так со Словакией
Депутаты указали на ликвидацию антикоррупционных органов - Национального уголовного агентства и Специальной прокуратуры, а также планы реформировать ведомство по защите обличителей способом, который может его политизировать.
Резолюция также фиксирует сокращение поддержки ЕС на 1,225 млн евро по рекомендации OLAF, подозрения в мошенничестве с пенсиями, финансируемыми из фондов ЕС, и обвинения в том, что словацкие чиновники угрожали евродепутатам во время мониторингового визита в Братиславу.
Что дальше
Решение Европарламента является политическим сигналом, а не обязательным к исполнению приказом. Еврокомиссия сама будет решать, как реагировать. Любые финансовые меры потребуют одобрения квалифицированным большинством государств-членов ЕС в Совете.
Против резолюции проголосовали словацкие евродепутаты - в том числе и от оппозиции. Представители правящей партии и оппозиционной КДХ заявили, что такой шаг ударит по гражданам, а не по правительству.
