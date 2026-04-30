Авторитарный курс Фицо может оставить Словакию без денег от ЕС

06:04 30.04.2026 Чт
2 мин
"Не дадим Фицо стать новым Орбаном" - депутаты проголосовали 418 голосов против 207
aimg Екатерина Коваль
Фото: премьер-министр Словакии Роберт Фицо (Getty Images)

Европарламент проголосовал за резолюцию с призывом к Еврокомиссии рассмотреть возможность замораживания фондов ЕС для Словакии. Причина - беспокойство относительно отступления от верховенства права при премьере Роберте Фицо.

Что решил Европарламент

Резолюцию поддержали 418 депутатов против 207. Документ призывает Еврокомиссию начать процедуру условности, которая может привести к приостановке выплат из фондов ЕС.

"Мы должны убедиться, что Фицо не станет новым Орбаном - ведь он сам говорит, что хочет им быть", - предостерег докладчик, евродепутат Даниэль Фройнд.

По его словам, опыт Венгрии и Польши показывает: замораживание фондов может помочь восстановить верховенство права.

Что не так со Словакией

Депутаты указали на ликвидацию антикоррупционных органов - Национального уголовного агентства и Специальной прокуратуры, а также планы реформировать ведомство по защите обличителей способом, который может его политизировать.

Резолюция также фиксирует сокращение поддержки ЕС на 1,225 млн евро по рекомендации OLAF, подозрения в мошенничестве с пенсиями, финансируемыми из фондов ЕС, и обвинения в том, что словацкие чиновники угрожали евродепутатам во время мониторингового визита в Братиславу.

Что дальше

Решение Европарламента является политическим сигналом, а не обязательным к исполнению приказом. Еврокомиссия сама будет решать, как реагировать. Любые финансовые меры потребуют одобрения квалифицированным большинством государств-членов ЕС в Совете.

Против резолюции проголосовали словацкие евродепутаты - в том числе и от оппозиции. Представители правящей партии и оппозиционной КДХ заявили, что такой шаг ударит по гражданам, а не по правительству.

Словацкий премьер Роберт Фицо передумал участвовать в параде 9 мая в Москве, однако все равно планирует лететь в российскую столицу. Ранее он заявлял, что найдет другой маршрут для своего рейса после того, как Литва, Латвия и Эстония отказали ему в пролете через свое воздушное пространство. Запрос на транзит до сих пор рассматривает Польша.

Ранее он сообщал, Словакия не будет возражать против разблокирования 90 млрд евро для Украины, однако поддержит 20-й пакет санкций ЕС против России только после восстановления транзита нефти по трубопроводу "Дружба". Фицо опасается, что Киев снова перекроет поставки.

