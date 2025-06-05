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Дроны и ПВО: Украина пригласила Францию к совместному производству оружия

Четверг 05 июня 2025 22:02
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Дроны и ПВО: Украина пригласила Францию к совместному производству оружия Фото: Рустем Умеров и Себастьен Лекорню (mod.gov.ua)
Автор: Наталья Кава

Главы Минобороны Украины и Франции Рустем Умеров и Себастьен Лекорню во время встречи в Брюсселе обсудили возможности совместного производства оружия для нужд украинских Сил обороны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство обороны Украины.

Как отметили в ведомстве, Умеров обсудил с французским Министром вооруженных сил участие французских компаний в производстве дронов для Вооруженных Сил Украины.

"Украина готова предоставить эту возможность лучшим производителям - мы имеем боевой опыт, Франция - мощную индустрию. Это взаимовыгодное партнерство", - подчеркнул он.

Также стороны рассмотрели совместное производство средств противовоздушной обороны "и другого вооружения как в Украине, так и во Франции", - добавило Минобороны.

Ранее мы писали о том, что во Франции разработали морской дрон-камикадзе, который является аналогом украинского Magura V5. Испытали его во время атаки на списанную баржу. Место удара предварительно защитили автомобильными покрышками и листами металла, чтобы предотвратить затопление корабля.

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