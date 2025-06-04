Умеров раскрыл детали новой инициативы "Рамштайна" по производству оружия
Во время сегодняшней встречи в формате "Рамштайн" было принято решение запустить новую инициативу совместного производства украинского оружия в странах-партнерах для нужд Украины.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление министра обороны Украины Рустема Умерова.
"Некоторые из наших ближайших партнеров - те, кто предоставляет миллиардную военную помощь - постоянно обращаются к нам с предложением строить заводы для производства современного украинского вооружения в своих странах. Партнеры готовы производить украинское оружие, украинские разработки в своих странах по официальной лицензии", - рассказал Умеров.
По его словам, позиция Украины неизменна - первоочередным приоритетом являются потребности Сил обороны.
"И партнеры подтвердили: все произведенное на таких предприятиях пойдет на нужды украинского войска - пока идет война. Они готовы полностью профинансировать эти производства и даже предусмотреть дополнительное финансирование. Эта инициатива - это стратегический прорыв. Совместно мы будем производить дроны, ракеты, боеприпасы, средства РЭБ и другие виды вооружения", - отметил министр.
Умеров выразил надежду, что инициатива будет поддержана в рамках европейской программы SAFE, которая предусматривает 150 млрд евро на развитие оборонной промышленности.
В то же время уже есть определенные шаги от партнеров, в частности:
- Западноевропейская компания сегодня анонсировала производство современных ракет против Shahed в Украине.
- Великобритания вместе с Украиной будет производить ракеты LMM и пусковые установки.
- Rheinmetall строит в Украине новейшие боевые машины Lynx (Германия)
- Наши предприятия уже выпускают боеприпасы по лицензии Nammo (Норвегия-Финляндия).
- SAAB (Швеция), Kongsberg (Норвегия), KNDS (Франция-Германия), FFG (Германия) и Raytheon (США) - уже расширяют свое присутствие в Украине.
Умеров отметил, что пришло время и украинским компаниям расширять свое присутствие на мировых рынках, но с производством для Украины.
"Это взаимовыгодная инициатива. Украинский ОПК получит доступ к иностранному финансированию, передовым технологиям, новым производственным площадкам и стратегическому партнерству с ведущими игроками мира. А наши партнеры - укрепление собственного промышленного потенциала с передачей вооружений Украине", - отметил глава Минобороны.
Новая инициатива "Рамштайна"
Как рассказал министр обороны Украины Рустем Умеров, во время сегодняшнего заседания в формате "Рамштайн" Украина обсудила с партнерами совместное строительство предприятий для производства оружия.
Умеров рассказал, что украинские партнеры спросили его, может ли Украина построить предприятия в их странах для того, чтобы обеспечивать их определенным оружием.
"Я всегда говорил об этом и мы договорились с партнерами о том, что оружие, которое будет произведено украинскими компаниями за рубежом, будет предоставлено обратно Украине пока будет продолжаться война. У нас еще нет названий этих совместных компаний. Но это будет называться инвестицией "Рамштайн" в промышленность", - пояснил он.
По словам министра, страны-члены могут построить предприятия в Украине, а мы будем строить предприятия в других странах.
В то же время Умеров вспомнил и о том, что дроны, которые были изготовлены в Украине уже изменили суть войны.
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