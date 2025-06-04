Умеров раскрыл детали новой инициативы "Рамштайна" по производству оружия

Во время сегодняшней встречи в формате "Рамштайн" было принято решение запустить новую инициативу совместного производства украинского оружия в странах-партнерах для нужд Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление министра обороны Украины Рустема Умерова.

"Некоторые из наших ближайших партнеров - те, кто предоставляет миллиардную военную помощь - постоянно обращаются к нам с предложением строить заводы для производства современного украинского вооружения в своих странах. Партнеры готовы производить украинское оружие, украинские разработки в своих странах по официальной лицензии", - рассказал Умеров.

По его словам, позиция Украины неизменна - первоочередным приоритетом являются потребности Сил обороны.

"И партнеры подтвердили: все произведенное на таких предприятиях пойдет на нужды украинского войска - пока идет война. Они готовы полностью профинансировать эти производства и даже предусмотреть дополнительное финансирование. Эта инициатива - это стратегический прорыв. Совместно мы будем производить дроны, ракеты, боеприпасы, средства РЭБ и другие виды вооружения", - отметил министр.

Умеров выразил надежду, что инициатива будет поддержана в рамках европейской программы SAFE, которая предусматривает 150 млрд евро на развитие оборонной промышленности.

В то же время уже есть определенные шаги от партнеров, в частности:

Западноевропейская компания сегодня анонсировала производство современных ракет против Shahed в Украине.

Великобритания вместе с Украиной будет производить ракеты LMM и пусковые установки.

Rheinmetall строит в Украине новейшие боевые машины Lynx (Германия)

Наши предприятия уже выпускают боеприпасы по лицензии Nammo (Норвегия-Финляндия).

SAAB (Швеция), Kongsberg (Норвегия), KNDS (Франция-Германия), FFG (Германия) и Raytheon (США) - уже расширяют свое присутствие в Украине.

Умеров отметил, что пришло время и украинским компаниям расширять свое присутствие на мировых рынках, но с производством для Украины.

"Это взаимовыгодная инициатива. Украинский ОПК получит доступ к иностранному финансированию, передовым технологиям, новым производственным площадкам и стратегическому партнерству с ведущими игроками мира. А наши партнеры - укрепление собственного промышленного потенциала с передачей вооружений Украине", - отметил глава Минобороны.