Глава Запорізької ОДА не задекларував 5 авто і витрати на закордонні подорожі

Витрати Бриля на закордонні подорожі перевищують його офіційний дохід у декілька разів

Очільник Запорізької обласної державної адміністрації Костянтин Бриль у декларації не вказав автомобіль Range Rover та чотири автівки Mercedes-Benz, а також витрати на закордонні подорожі. Про це повідомляє ресурс Bihus.Info, посилаючись на ухвали, опубліковані у відкритому реєстрі судових рішень.

Наголошується, що у деклараціях чиновник не відобразив свої витрати на закордонні подорожі, елітний кінний клуб і приватну школу доньки, які перевищують його офіційний дохід у декілька разів.

Так, згідно з ухвалами, працівники Національного антикорупційного бюро (НАБУ) розслідують проти Бриля кримінальну справу за підозрою у недостовірному декларуванні. Слідчі встановили, що голова Запорізької ОДА має право користування на п'ять автомобілів, проте не вказує їх у деклараціях. Йдеться про автівки Mercedes-Benz G 63 AMG, Mercedes-Benz SLK 200, Mercedes-Benz S 500, Mercedes-Benz Viano і Range Rover.

"Також на очільника Запорізької області оформлена нотаріальна довіреність на управління та розпорядження усім майном його батька. Згідно витягу із Реєстру речових прав на нерухоме майно, 71-річний Іван Бриль володіє 0,4 га землі і 540-метровим будинком у Києві та ще двома будинками загальною площею 189 кв. м у Переяславі-Хмельницькому, тому вони також мали б з’явитися у його декларації", - зазначає видання.

Нагадаємо, у квітні 2018 року зазначалося, що Бриль задекларував майже 5,2 млн гривень доходу за 2017 рік.

На початку липня детективи НАБУ отримали доступ до його декларацій. Рішення ухвалив суддя Солом'янського райсуду Києва за результатами розгляду відповідного клопотання.