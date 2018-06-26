НАЗК напривило до Нацполіції 4 висновки і 5 протоколів через е-декларації

Висновки і протоколи були направлені щодо депутатів та оперуповноважених внутрішньої безпеки Нацполіції

Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК) направило до Національної поліції 4 висновки і 5 протоколів через е-декларації. Про це повідомляє прес-служба відомства.

"Національне агентство з питань запобігання корупції направило до Нацполіції ще 4 обґрунтовані висновки щодо декларування недостовірної інформації на суму більше ніж 250 прожиткових мінімумів для працездатних осіб. Також за результатами контролю своєчасності подання декларацій до суду направлено 5 протоколів про адміністративні правопорушення", - йдеться у повідомленні.

Як повідомляється, перевірялись декларації за 2016 рік депутата Соледарської міської ради Донецької області Махника Романа Петровича, депутата Сєвєродонецької міської ради Луганської області Пилипенка Віктора Анатолійовича, заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів Курахівської міської ради Донецької області Романця Романа Миколайовича, депутата Харківської обласної ради Русецького Анатолія Анатолійовича.

Так, встановлено, що депутат Роман Махник уклав з Соледарською міською радою договори оренди частини нежитлового приміщення площею 138,34 кв.м та земельних ділянок загальною площею 32,5 га, однак не вказав у декларації вартість таких об’єктів. Також депутат не вказав, що є власником ВКПП "Прополіс" та ФГ "Гранд-Плюс", недостовірно зазначив свій дохід у вигляді заробітної плати та дохід дружини у вигляді пенсії. Загалом встановлено відображення у декларації посадовця недостовірних відомостей на майже 535 тис. гривень.

Віктор Пилипенко не вказав у декларації, що є власником 50 відсоткового статутного капіталу ТОВ "Промтекс" та не задекларував власний дохід. Також відсутня в декларації інформація про об’єкти членів сім’ї: дві земельні ділянки загальною площею 6 га, що є власністю сина, та корпоративні права дружини у ТОВ "Лісний Пансіонат". Так, відомості, вказані депутатом у декларації, відрізняються від достовірних на 817 983 гривень.

Роман Романець, заповнюючи декларацію, недостовірно зазначив вартість об’єктів декларування: двох автомобілів дружини, суми зроблених нимвнесків до статутного капіталу ТОВ "Донбасагроінвест" та ТОВ "Донбасагроінвест ‑ 1".Крім того, посадовець вказав у декларації дохід дружини від підприємницької діяльності, який відрізняється від отриманого нею у звітному році на суму більшу ніж 1 млн 700 тис. гривень.

Анатолій Русецький не задекларував власну земельну ділянку площею 2 689 кв.м та земельну ділянку матері площею 1500 кв.м. Також посадовець не вказав у декларації вартість придбаного у 2014 році автомобіля Mercedes-Benz CL 600 2007 року випуску, а також вартість земельної ділянки у м. Харкові та розташованого на ній житлового будинку площею більше 700 кв.м, яка за останньою грошовою оцінкою становила більше 4 млн гривень.

Також зазначається, що протоколи за несвоєчасне подання декларацій складено стосовно оперуповноважених Департаменту внутрішньої безпеки Нацполіції Юшка Сергія Миколайовича, Мисюни Валентина Віцентійовича та Яскевича Олександра Святославовича.

Відповідні посадові особи звільнились з Нацполіції у 2017 році, однак Сергій Юшко несвоєчасно подав декларацію перед звільненням за неохоплений період, а два інші посадовці - декларації перед звільненням та після звільнення за 2017 рік. Таке правопорушеннятягне за собою відповідальність, передбачену статтею 172-6 Кодексу України про адміністративні правопорушення, у вигляді накладення штрафу від ста до двохсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що НАЗК затвердило ще 67 висновків за результатами звітів політичних партій.