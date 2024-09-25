Волонтеры больше не отвечают за нарушение ПДД пользователями гуманитарных авто: детали

РБК-Украина со ссылкой на Министерство внутренних дел (МВД) рассказывает, как теперь в Украине регистрируют гуманитарные авто.

Что изменилось в регистрации гуманитарных автомобилей

Транспортные средства, ввезенные в качестве гуманитарной помощи, теперь могут пройти полную государственную регистрацию. Раньше их можно было поставить только на временный учет. Основным условием является наличие информации об автомобиле в Едином реестре получателей гуманитарной помощи.

Кроме того, благотворительные организации, ввозившие транспорт, больше не будут отвечать за нарушение ПДД лицами, пользующимися автомобилями. Появилась возможность назначить должного пользователя, который будет нести персональную ответственность за нарушение ПДД.

Также был урегулирован процесс выбраковки гуманитарных транспортных средств, находящихся на временной регистрации. Теперь такие автомобили могут быть официально выбракованы.

Еще одно нововведение позволяет использовать гуманитарные транспортные средства для выезда за границу при наличии временного свидетельства о регистрации. Благотворительные организации могут поставить авто на временный учет на себя или передать другой организации, которая будет пользоваться транспортом. Также стала возможна перерегистрация авто в случае смены приобретателя с согласия организации, которая ввезла автомобиль в Украину.

Как зарегистрировать гуманитарный автомобиль

Для регистрации гуманитарного транспортного средства в сервисном центре МВД необходимо предоставить следующие документы: