ua en ru
Вт, 29 октября News Daily Styler Travel
Война в Украине Зеленский заявления Израиль новости Выборы в США Лица Войны
News Новости Украины Война в Украине Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

В Украине ввели учет авто, которые ввозят в качестве гумпомощи военным

Киев, Вторник 29 октября 2024 19:21
UA EN RU
В Украине ввели учет авто, которые ввозят в качестве гумпомощи военным Иллюстративное фото: в Украине ввели учет авто, которые ввозят в качестве гумпомощи военным (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Кабинет министров решил ввести государственный учет автомобилей, которые ввозят в качестве гуманитарной помощи военным. В связи с этим будут действовать новые правила.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на нардепа Алексея Гончаренко в Telegram.

В частности, решение Кабмина предусматривает:

  • подачу заявления в сервисные центры МВД вместе с актом приема-передачи авто (которое является гуманитарной помощью) декларацией о товаре, который определяется гуманитарной помощью, документами военнослужащего
  • получение временного технического талона
  • перерегистрацию таких транспортных средств в акте приема-передачи военнослужащим
  • передачу военным формированиям таких авто, которые были признаны гуманитарной помощью, после окончания военного положения.

Фото: сравнительная таблица к проекту постановления Кабмина (t.me/oleksiihoncharenko)

К слову, последнее время в разных регионах Украины фиксируют поджоги автомобилей военных.

В частности, по состоянию на конец октября, было известно, что в Украине с начала года зафиксировано 266 фактов поджогов автомобилей военных и волонтеров.

На этом фоне омбудсмен Дмитрий Лубинец предложил усилить ответственность за подобные преступления.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Вооруженные силы Украины Война в Украине Авто для ВСУ
NEWS
В Украине ужесточат требования для бронирования от мобилизации: что готовят в Кабмине
В Украине ужесточат требования для бронирования от мобилизации: что готовят в Кабмине
DAILY
Демограф Александр Гладун: Надо признать, что нас в стране после войны будет 30 миллионов
Катерина Гончаровакорреспондент РБК-Украина Демограф Александр Гладун: Надо признать, что нас в стране после войны будет 30 миллионов