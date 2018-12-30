Євросоюз не намагається утримати Британію, - Юнкер

Фото: Жан-Клод Юнкер (flickr.com-epp)

ЄС готовий розпочати переговори про нову угоду з Великобританією

Європейський союз не намагається утримати Великобританію і хоче приступити до обговорення майбутніх зв'язків, як тільки парламент Великобританії затвердить Brexit. Про це заявив президент Європейської комісії Жан-Клод Юнкер, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Юнкер зазначив, що ЄС готовий розпочати переговори про нову угоду з Великобританією відразу після того, як британський парламент схвалить угоду про Brexit.

"Натякали, що наша мета - зберегти Сполучене Королівство у ЄС всіма можливими способами. Це не наш намір. Все, що ми хочемо, це ясності щодо наших майбутніх відносин. І ми поважаємо результат референдуму", - сказав він.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що міністр зовнішньої торгівлі Великобританії Ліам Фокс заявив, що є ймовірність, що процес Brexit може бути зупинений британським парламентом.

Відзначимо, раніше прем'єр-міністр Великобританії Тереза Мей закликала членів парламенту країни проголосувати за угоду щодо виходу країни зі складу Євросоюзу (Brexit). Мей також згадала про "прикрий розкол" в країні між прихильниками Brexit і їх опонентами.