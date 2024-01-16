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Сервис знакомств Tinder прекратит работу в Беларуси

Беларусь, Вторник 16 января 2024 17:46
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Сервис знакомств Tinder прекратит работу в Беларуси Архивное фото: сервис знакомств Tinder прекратит работу в Беларуси (tinder unsplash com)
Автор: Дмитрий Браславский

Match Group, владеющая сервисом знакомств Tinder, объявила об уходе с рынка Беларуси до 15 февраля.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу Tinder.

"Бренды Match Group, включая Tinder, предпринимают шаги по закрытию своих сервисов в Беларуси. При этом доступ к Tinder в Беларуси завершится 15 февраля", - говорится в заявлении.

Уже с 15 февраля жители Беларуси не смогут использовать сервисы Tinder или войти в свою учетную запись.

Также пользователи больше не смогут совершать покупки в приложении, включая новые подписки на Tinder или расходные материалы (например, суперлайки и бонусы).

Выход Tinder из России

30 июня прошлого года сервис знакомств Tinder прекратил работу в России. Компания объяснила свое решение необходимостью защиты прав человека.

Иностранный бизнес покидает Беларусь

Год назад крупнейший изготовитель насосов из Дании полностью закрыл бизнес в Беларуси и России.

Уже в сентябре табачный гигант British American Tobacco продал свой бизнес в России и Беларуси.

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