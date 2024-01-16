Сервис знакомств Tinder прекратит работу в Беларуси
Match Group, владеющая сервисом знакомств Tinder, объявила об уходе с рынка Беларуси до 15 февраля.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу Tinder.
"Бренды Match Group, включая Tinder, предпринимают шаги по закрытию своих сервисов в Беларуси. При этом доступ к Tinder в Беларуси завершится 15 февраля", - говорится в заявлении.
Уже с 15 февраля жители Беларуси не смогут использовать сервисы Tinder или войти в свою учетную запись.
Также пользователи больше не смогут совершать покупки в приложении, включая новые подписки на Tinder или расходные материалы (например, суперлайки и бонусы).
Выход Tinder из России
30 июня прошлого года сервис знакомств Tinder прекратил работу в России. Компания объяснила свое решение необходимостью защиты прав человека.
Иностранный бизнес покидает Беларусь
Год назад крупнейший изготовитель насосов из Дании полностью закрыл бизнес в Беларуси и России.
Уже в сентябре табачный гигант British American Tobacco продал свой бизнес в России и Беларуси.
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