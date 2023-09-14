ua en ru
Чт, 14 сентября News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Табачный гигант British American Tobacco продал свой бизнес в России и Беларуси

Четверг 14 сентября 2023 19:00
UA EN RU
Табачный гигант British American Tobacco продал свой бизнес в России и Беларуси Фото: Иллюстративное фото (Getty Images)
Автор: Дмитрий Браславский

Табачный гигант British American Tobacco окончательно продал свой бизнес в России и Беларуси.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление компании.

"В дополнение к нашему объявлению от 7 сентября 2023 года мы завершили продажу наших российских и белорусских предприятий", - говорится в сообщении.

Компания отметила, что продажа была осуществлена в соответствии с местным и международным законодательством и после получения всех необходимых разрешений.

British American Tobacco Plc

Второй по величине в мире производитель табачной продукции. Штаб-квартира корпорации находится в Лондоне. В портфель компании входят такие бренды, как Dunhill, Kent, Vogue, Pall Mall, Lucky Strike и другие.

Что этому предшествовало

На прошлой неделе British American Tobacco заявила, что продаст свои российские и белорусские предприятия консорциуму во главе с российской командой менеджеров, завершив 18-месячный процесс.

Компания BAT, которая контролировала чуть менее 25% российского табачного рынка, заявила, что теперь официально согласилась продать бизнес в соответствии с местными и международными законами.

"После завершения BAT больше не будет присутствовать в России или Беларуси и не будет получать никакой финансовой прибыли от продаж на этих рынках", - заявили в компании, добавив, что ожидают завершения сделки в течение следующего месяца.

Международный бизнес покидает рынок России

После введения странами Запада санкций против РФ ряд иностранных брендов решил продать свой бизнес в России. К примеру, французский производитель шин Michelin продал свой завод на территории России.

Недавно японский ритейлер Uniqlo отказался от аренды помещений для всех своих магазинов в России. Таким образом, компания прекратила вести бизнес в этой стране.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская Федерация Беларусь Великобритания
NEWS
Украина "Нептунами" уничтожила ПВО в Евпатории стоимостью 1,2 млрд долларов, - источники
Украина "Нептунами" уничтожила ПВО в Евпатории стоимостью 1,2 млрд долларов, - источники
DAILY
Кто в Украине отвечает за коррупцию. Или почему у Зеленского решили не играть на поле НАБУ
Юлия Акимовакорреспондент РБК-Украина Кто в Украине отвечает за коррупцию. Или почему у Зеленского решили не играть на поле НАБУ