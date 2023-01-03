Крупнейший производитель насосов из Дании полностью закрывает бизнес в Беларуси и России

Как отмечает издание со ссылкой на сообщение самой компании, датский производитель насосного оборудования Grundfos, считающийся едва ли не самым крупным в мире, сообщил о подписании соглашения с руководством российского подразделения о продаже двух своих "дочек" в России. Таким образом, промышленная компания Центральной Ютландии после примерно четырех месяцев поисков нашла способ избавиться от своей российской деятельности.

"Соглашение позволяет новым владельцам вести не связанный с Grundfos бизнес в России и Беларуси. Бренд Grundfos и другие права на интеллектуальную собственность Grundfos не являются частью соглашения и останутся полностью в собственности Grundfos. Таким образом, деятельность продолжается без связи с компанией", - уверяет Grundfos.

Соглашение подлежит одобрению соответствующими органами России, Дании и ЕС. Процесс утверждения сделки завершится, по мнению Grundfos, к концу первого квартала 2023 года.

"Часто получение таких согласований является формальностью. Но именно из-за ситуации после вторжения России в Украину и последующих санкций со стороны ЕС против России это - обязательно в данном случае", - отмечает компания.

Издание напоминает, что в начале марта 2022 года концерн Grundfos прекратил свою деятельность в России, а в августе объявил о закрытии бизнеса в России и Беларуси. При этом Grundfos сообщал, что ведет переговоры с российским менеджментом о передаче ему в управление российских компаний, а также о реструктуризации российского бизнеса. Связанные с этим единовременные расходы оценивались в 851 млн датских крон, или более 113,5 млн долларов.