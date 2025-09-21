ua en ru
В Австрии разоблачили шпиона РФ: засел в руководстве энергетического гиганта

Австрия, Воскресенье 21 сентября 2025 17:10
В Австрии разоблачили шпиона РФ: засел в руководстве энергетического гиганта Иллюстративное фото: в Австрии обезвредили российского шпиона (Getty Images)
Автор: Антон Корж

Крупная австрийская нефтегазовая и химическая группа OMV уволила одного из высших руководителей компании по подозрению в шпионской деятельности в пользу России.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на АРА, австрийское издание Profil и Reuters.

В частности, австрийский журнал 19 сентября опубликовал большое расследование, посвященное персоне одного из топ-менеджеров OMV. Он привлек внимание австрийской контрразведки тем, что встречался с сотрудником российского посольства.

При этом топ-менеджер работал в OMV очень длительное время. В последнее время он занимался очень важной сделкой о слиянии двух дочерних компаний стоимостью 1 миллиард евро в Абу-Даби. Но докладывал о делах со сделкой не только руководству группы, но и разведке россиян.

Пока неизвестно, действовал ли топ-менеджер один, и как долго продолжалась его шпионская деятельность. Австрийские правоохранители провели в его доме обыски, изъяв многочисленные внутренние документы компании. Начато уголовное производство.

Что говорят в правительстве Австрии и в OMV

Министерство иностранных дел Австрии в комментарии СМИ заявило, что временный поверенный в делах России был вызван "на ковер". Россиянам предложили выбор - либо они отзывают дипломата-шпиона, либо Австрия вышвырнет его из страны.

"Российской стороне было предложено отказаться от дипломатического иммунитета дипломата", - отметили в МИД.

В компании OMV детальных комментариев не дали. Там заявили только, что сотрудничают с правоохранительными органами, а сообщать о деталях не будут "из соображений защиты данных".

Отметим, недавно в столице Латвии, Риге, был арестован мужчина, который передавал России секретные данные о военных объектах и присутствии НАТО. А до этого в Великобритании разоблачили группу шпионов РФ, которые собирали секретную информацию.

