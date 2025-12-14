RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Развлечения
+
-

Развлечения
Шоу бизнес
Советы
Гороскопы
Праздники
Интересное
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психология
Еда
Путешествия
Здоровая жизнь
Мода и красота
Мирный план США Графики отключения света Мирные переговоры Война в Украине

В Австрии разоблачили сеть ФСБ, которая выдавала себя за "украинских нацистов", - СМИ

Иллюстративное фото: в Австрии разоблачили сеть ФСБ (wikimedia)
Автор: Наталья Кава

Россия создала в Европе масштабную дезинформационную сеть с целью дискредитации украинских беженцев и Украины в целом. Наиболее активной эта кампания была в Австрии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на расследование австрийского издания profil на основе материалов Управления государственной безопасности и разведки Австрии.

В марте этого года спецслужба сообщила о разоблачении российской дезинформационной операции, а теперь журналисты получили доступ к деталям следствия.

По данным расследования, кампания охватывала не только Австрию, но и другие страны Европы. Координацией сети занимался австриец Ян Марсалек, который, по данным следствия, долгое время работает на российские спецслужбы. С 2022 года он вместе с гражданином Болгарии Орлином Русевым, которого впоследствии задержали в Лондоне, организовывал изготовление и размещение наклеек и граффити с праворадикальной и неонацистской символикой в публичных местах.

Все эти действия были направлены на создание впечатления, что соответствующую символику распространяют украинцы. Переписка организаторов свидетельствует об умышленной попытке привязать нацистские символы к Украине: праворадикальные знаки изображали в цветах украинского флага, сочетали с лозунгом "Слава Украине" и дополняли оскорбительными призывами против русских.

Кроме того, участники кампании создали сеть веб-сайтов, которые имитировали европейские ячейки украинского полка "Азов". По данным журналистов, кураторы из ФСБ прямо рекомендовали агентам распространять символику "Азова" по всей Европе с обязательным добавлением свастики для усиления дискредитационного эффекта.

 

Россия активно распространяет фейки

Ранее сообщалось, что кремлевская пропаганда распространяет выдумки о якобы обстрелах ВСУ "по своим", не приводя никаких доказательств. В Центре противодействия дезинформации отмечают, что такие заявления являются проекцией действий самой российской армии и попыткой переложить ответственность за собственные преступления на Украину.

Также фиксировалось распространение фейков о якобы минировании украинскими военными многоэтажек в Константиновке и запрете местным жителям покидать город.

Кроме этого, в TikTok активно распространяют ложные видео о "массовой сдаче в плен" украинских защитников вблизи Покровска. В ЦПИ отмечают, что эти ролики сгенерированы искусственным интеллектом и имеют целью деморализацию украинского общества.

Читайте РБК-Украина в Google News
АвстрияФСБФейкиРоссийская Федерация